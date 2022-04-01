Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 180 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 524 bin 973'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 4 artışla 30 bin 359'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 485 bin 924'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 18 bin 560 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken, vaka sayısı 4 milyon 201 bin 919'a yükseldi.

18 bin 253 kişi daha virüsü yendi, iyileşen kişi sayısı 3 milyon 960 bin 82 oldu.

Son 24 saatte 44 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da, virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 34 bin 983'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 49 bin 266 artarak 6 milyon 615 bin 269'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 78 artışla 28 bin 215'e yükseldi.

Son bir günde 147 bin 577 kişiye virüs testi yapılırken, 34 bin 973 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 533 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.