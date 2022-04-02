Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
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Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

02.04.2022 20:11
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 208 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 525 bin 181'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 1 artışla 30 bin 360'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 485 bin 996'ya çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 239 milyon 170 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 17 bin 476 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 4 milyon 219 bin 395'e yükseldi.

17 bin 321 kişi daha virüsü yendi, iyileşen kişi sayısı 3 milyon 977 bin 403 oldu.

Son 24 saatte 30 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 35 bin 13'e çıktı.

Japonya

Japonya'da ise vaka sayısı son 24 saatte 48 bin 825 artarak 6 milyon 664 bin 86'ya, can kaybı sayısı 55 artışla 28 bin 270'e yükseldi.

Son bir günde 192 bin 838 kişiye virüs testi yapılırken, 39 bin 344 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 518 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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