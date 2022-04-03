Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 285 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 525 bin 466'ya yükseldi.

Ölenlerin sayısı 1 artışla 30 bin 361'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 486 bin 113'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 240 milyon 345 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 14 bin 692 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 4 milyon 234 bin 87'ye yükseldi.

20 bin 383 kişi daha virüsü yendi, iyileşen kişi sayısı 3 milyon 997 bin 786 oldu.

Son 24 saatte 56 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 35 bin 69'a ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 47 bin 345 artarak 6 milyon 711 bin 418'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 34 artışla 28 bin 304'e yükseldi.

Son bir günde 110 bin 777 kişiye virüs testi yapılırken, 42 bin 392 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 510 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.