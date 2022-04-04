Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 154 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 525 bin 620'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 1 milyon 486 bin 191'e çıktı. Pakistan'da son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitiren olmadı.

Pakistan'da şimdiye kadar 240 milyon 345 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 12 bin 380 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 4 milyon 246 bin 467'ye yükseldi.

20 bin 635 kişi daha virüsü yendi, iyileşen kişi sayısı 4 milyon 18 bin 421 oldu.

Son 24 saatte 30 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 35 bin 99'a ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 30 bin 157 artarak 6 milyon 741 bin 561'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 45 artışla 28 bin 349'a yükseldi.

Son bir günde 49 bin 298 kişiye virüs testi yapılırken, 38 bin 730 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 505 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.