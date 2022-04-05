Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
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Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

05.04.2022 15:51
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 155 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 525 bin 775'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 1 milyon 486 bin 252'ye çıktı. Pakistan'da son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitiren olmadı.

Pakistan'da şimdiye kadar 241 milyon 387 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 10 bin 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 4 milyon 256 bin 469'a yükseldi. Ülkede 23 bin 302 kişi daha virüsü yendi, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 41 bin 723 oldu.

Son 24 saatte 28 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 35 bin 127'ye ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 45 bin 684 artarak 6 milyon 787 bin 233'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 64 artışla 28 bin 413'e yükseldi.

Son bir günde 135 bin 436 kişiye virüs testi yapıldı, 42 bin 305 kişi taburcu edildi. Ülkede 508 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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Pakistan, Japonya, Malezya, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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