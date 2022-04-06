Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
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Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

06.04.2022 16:02
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 148 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 525 bin 923'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 1 milyon 486 bin 164'e çıktı. Pakistan'da son 3 gündür Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitiren olmadı.

Pakistan'da bugüne kadar 241 milyon 735 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 12 bin 17 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 4 milyon 268 bin 486'ya yükseldi.

20 bin 431 kişi daha virüsü yendi, iyileşen kişi sayısı 4 milyon 62 bin 154 oldu.

Son 24 saatte 33 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 35 bin 160'a ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 54 bin 884 artarak 6 milyon 842 bin 103'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 66 artışla 28 bin 479'a yükseldi.

Son bir günde 186 bin 861 kişiye virüs testi yapılırken 40 bin 553 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 508 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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