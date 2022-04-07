Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 170 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 526 bin 93'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 1 milyon 486 bin 534'e ulaştığı Pakistan'da son 4 gündür Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitiren olmadı.

Pakistan'da şimdiye kadar 242 milyon 70 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 12 bin 105 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken, vaka sayısı 4 milyon 280 bin 591'e yükseldi.

21 bin 29 kişi daha virüsü yendi, iyileşen kişi sayısı 4 milyon 83 bin 183 oldu.

Son 24 saatte 32 kişinin hayatını kaybettiği Malezya'da, can kayıplarının sayısı 35 bin 192'ye çıktı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 54 bin 995 artarak 6 milyon 897 bin 77'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 69 artışla 28 bin 548'e yükseldi.

Son bir günde 135 bin 20 kişiye virüs testi yapılırken, 42 bin 637 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 494 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.