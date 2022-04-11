Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
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Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

11.04.2022 19:56
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 98 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 526 bin 666'ya yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 1 milyon 486 bin 879'a çıktı. Kovid-19 sebebiyle 30 bin 361 kişinin öldüğü Pakistan'da son 8 gündür salgın dolayısıyla yaşamını yitiren olmadı.

Pakistan'da bugüne kadar 243 milyon 150 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 8 bin 114 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 4 milyon 325 bin 818'e yükseldi.

15 bin 765 kişi daha virüsü yendi, iyileşen kişi sayısı 4 milyon 144 bin 728 oldu.

Son 24 saatte 12 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kaybı sayısı 35 bin 292'ye ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 33 bin 205 artarak 7 milyon 84 bin 93'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 34 artışla 28 bin 739'a yükseldi.

Son bir günde 67 bin 8 kişiye virüs testi yapıldı, 41 bin 498 kişi taburcu edildi. Ülkede 465 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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Pakistan, Japonya, Malezya, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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