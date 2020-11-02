Son dakika... - Pakistan marketlerinde Fransız ürünleri boykot ediliyor - Son Dakika

Son dakika... - Pakistan marketlerinde Fransız ürünleri boykot ediliyor
02.11.2020 17:22
Son dakika haberi... - Pakistan marketlerinde Fransız ürünleri boykot ediliyor Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı ifadeleri ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri desteklemesi nedeniyle Pakistan'da Fransız ürünlerine boykot uygulanmaya başlandı.
- Pakistan marketlerinde Fransız ürünleri boykot ediliyor
KARAÇİ - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı ifadeleri ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri desteklemesi nedeniyle Pakistan'da Fransız ürünlerine boykot uygulanmaya başlandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İslam karşıtı ifadeleri ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri desteklemesi nedeniyle birçok ülkede protesto ediliyor. Pakistan halkı Macron karşıtı protestolarını sürdürürken, mağaza ve marketlerde de Fransız ürünleri boykot edilmeye başlandı. Karaçi kentinde market sahipleri Fransız ürünlerinin bulunduğu raflara şerit çekerek "satılık değildir" şeklinde not düştü. Pakistanlı esnaflar, Fransa'nın özür dileyene kadar boykota devam edeceklerini belirtti.
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