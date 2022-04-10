Pakistan meclisinde yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düştü - Son Dakika
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Pakistan meclisinde yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düştü

10.04.2022 04:13

Pakistan'da parlamentoda yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düştü.

Pakistan'da parlamentoda yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düştü.

Ulusal basındaki haberlere göre, bugün yerel saatle 11.30'da başlayan güvensizlik oylaması oturumu, 13.00'te sona erdi.

Mecliste yapılan güvensizlik oylamasında Başbakan İmran Han'ın hükümeti, 174 hayır oyu aldı. Hükümet, mecliste yapılan güvensizlik oylamasında çoğunluk sınırı olan 172 oyun altında kalarak düştü.

İmran Han, Pakistan'da güvensizlik oylamasıyla görevinden alınan ilk Başbakan oldu.

Dün, muhalefetin hükümeti düşürme girişiminin ardında ABD'nin olduğuna dair suçlamalarını sürdüren Han, "Parlamento üyelerinden birkaçı birkaç ay önce ABD'nin İslamabad Büyükelçiliğine gitti ve orada kendilerine Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylamasının gerçekleştirileceği söylendi." ifadelerini kullanmıştı.

Han, Pakistan'da "ithal edilmiş" bir hükümeti asla kabul etmeyeceğini belirterek, 10 Nisan akşamı için tüm ülkeyi sokaklara çağırmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 7 Nisan'da verdiği kararla Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylamasının gerçekleştirilmesinin önünü açmıştı.

Amerikalı diplomat

Ary News televizyonunda 3 Nisan'da yayınlanan haberde, Başbakan Han'ın partilileriyle yaptığı toplantıda, hükümeti devirmek için oluşturulan komplonun arkasında ABD Dışişleri Bakanı'nın Güney ve Orta Asya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Donald Lu'nun olduğunu söylediği iddia edilmişti.

Han, 2 Nisan'da, ilgili güvensizlik oylamasına yönelik yaptığı açıklamada, "(Muhalefetin) Beni görevden alma girişimi, ABD'nin iç politikamıza açık müdahalesidir." ifadesini kullanmıştı.

Meclis üstünlüğü muhalefete geçmişti

Han'ın ittifak kurduğu ve Meclis'te 7 milletvekiline sahip Birleşik Halk Hareketi (MQM-P), 4 vekile sahip Belucistan Avami Partisi (BAP) ve bir parlamentere sahip Cumhuriyetçi Vatan Partisi (JWP), muhalefetin yanında yer alacağını duyurmuştu. Hükümetin ittifak kurduğu partilerin güvensizlik oylamasında muhaliflerin yanında yer alacağını açıklamasıyla meclis üstünlüğü muhalefet blokuna geçmişti.

Öte yandan iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin (PTI) en az 13 milletvekili Başbakan Han'a karşı muhaliflerin yanında oy kullanacağını açıklamıştı.

Pakistan Ulusal Meclisi, 342 milletvekilinden oluşuyor. Başbakan Han'ın görevden alınması için en az 172 oy gerekiyor. Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması önergesi, 28 Mart'ta parlamentoda 161 evet oyuyla kabul edilmişti.

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Kaynak: AA

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