Pakistan meclisinde yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düştü - Son Dakika
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Pakistan meclisinde yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düştü

10.04.2022 10:36

Meclisten çıkan araçlar İmran Han destekçilerinin slogan atması Güvenlik güçleri Bir kadının göz altına alınması İSLAMABAD - Pakistan'da parlamentoda yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düştü.

Meclisten çıkan araçlar

İmran Han destekçilerinin slogan atması

Güvenlik güçleri

Bir kadının göz altına alınması İSLAMABAD - Pakistan'da parlamentoda yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düştü. Parlamentoda yapılan güvensizlik oylamasının ardından meclisin önünde hareketlilik yaşandı. Muhalefet partilerinin destekçileri, sevinç gösterisinde bulundu. Polis, İmran Han ile muhalefet destekçileri arasında yaşanan arbede sonrası bazı kişileri gözaltına aldı.

Pakistan meclisinde yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düştü
Pakistan meclisinde yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düştü
Pakistan meclisinde yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düştü

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Pakistan'da ülkenin yeni başbakanı yarın mecliste seçilecek Pakistan'da ülkenin yeni başbakanı yarın mecliste seçilecek Pakistan'da Başbakan İmran Han hükümeti güvenoyu alamayarak düştü Pakistan'da Başbakan İmran Han hükümeti güvenoyu alamayarak düştü

Güvenlik güçleri, İmran Khan, Pakistan, Slogan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan meclisinde yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan meclisinde yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düştü - Son Dakika
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