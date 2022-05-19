Pakistan MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi yarın suyla buluşacak - Son Dakika
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Pakistan MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi yarın suyla buluşacak

19.05.2022 15:31
Pakistan MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi yarın suyla buluşacak

Pakistan MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi, yarın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katılacağı törenle Pakistan'da denize indirilecek.

Pakistan MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi, yarın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katılacağı törenle Pakistan'da denize indirilecek.

Edinilen bilgiye göre, ana yükleniciliğini Milli Savunma Bakanlığına bağlı ASFAT'ın yaptığı 4 adet MİLGEM korvet gemisinin Pakistan'a ihracı planlandığı şekilde devam ediyor.

Yerli savunma sanayisinin gerçekleştirdiği en büyük ihracat atılımı olan proje kapsamında 4 MİLGEM korvetinden ikisinin İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda diğer ikisinin de Karaçi Tersanesi'nde inşasına aynı anda devam ediliyor.

Projenin üçüncü gemisi yarın Pakistan'ın Karaçi kentinde Milli Savunma Bakanı Akar ve Pakistanlı üst düzey yetkililerin katılacağı törenle denize indirilecek.

Projenin ilk gemisi Babur, 15 Ağustos 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda katıldığı törenle denize indirilmişti.

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Kaynak: AA

Hulusi Akar, İstanbul, Pakistan, Milli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi yarın suyla buluşacak - Son Dakika


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