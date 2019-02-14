Son Dakika Haberleri: Pakistan Muhalefet Lideri Şahbaz Şerif Kefaletle Serbest Bırakıldı

Pakistan Muhalefet Lideri Şahbaz Şerif Kefaletle Serbest Bırakıldı

1 saat önce

Lahor Yüksek Mahkemesi, Pakistan'da ana muhalefetteki Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Partisi'nin lideri Şahbaz Şerif'in kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

Pakistan Muhalefet Lideri Şahbaz Şerif Kefaletle Serbest Bırakıldı, System.String[]
Lahor Yüksek Mahkemesi, Pakistan'da ana muhalefetteki Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Partisi'nin lideri Şahbaz Şerif'in kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

Lahor Yüksek Mahkemesi, Aşiana-i İkbal Toplu Konut Projesi ve Ramazan Şeker Fabrikaları davalarından tutuklu bulunan Pakistan ana muhalefetindeki Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Partisi'nin lideri Şahbaz Şerif'in kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi. Pakistan Ulusal Hesap Verebilirlik Bürosu (NAB), 5 Ekim 2018'de Aşiana-i İkbal Toplu Konut Projesi davasıyla ilgili olarak Şahbaz Şerif'i tutuklamıştı. Şerif, toplu konut ihalesini iptal edip ihaleyi başka şirkete vererek devleti 193 milyon Pakistan rupisi (yaklaşık 7,3 milyon lira) zarara uğratmakla suçlanmıştı. Görevini kötüye kullanmakla suçlanan Şerif, tutuklu bulunduğu süre içinde Meclis Başkanı'nın izniyle Meclis toplantılarına katılmıştı. Meclis toplantılarında konuşan Şerif, mahkemeye çağrıldığı davadan değil başka bir davadan tutuklandığını belirterek, bunun yasalara aykırı olduğunu söylemiş, hakkında verilen kararların hukuki değil siyasi olduğunu savunmuştu. Şerif, Ocak ayında Lahor Yüksek Mahkemesine sunduğu dilekçede Ulusal Hesap Verme Bürosu tarafından siyasi nedenlerle tutuklandığını söyleyerek, "Yaptığım her şey yasalara ve anayasaya uygundur. Benim emrimle bir santim devlet arazisi bile kimseye verilmemiştir" demişti. - LAHOR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:16 Kaynak: İHA

Lahor, Pakistan, Politika
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