Pakistan, Müslüman göstericilerin öldürülmesi sebebiyle Hindistan'ı kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan, Müslüman göstericilerin öldürülmesi sebebiyle Hindistan'ı kınadı

11.06.2022 22:38
Pakistan, Müslüman göstericilerin öldürülmesi sebebiyle Hindistan'ı kınadı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da iktidar partisi yetkililerinin İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakareti nedeniyle düzenlenen protestolarda 2 kişinin yaşamını yitirmesinden ötürü Yeni Delhi yönetimini şiddetle kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da iktidar partisi yetkililerinin İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakareti nedeniyle düzenlenen protestolarda 2 kişinin yaşamını yitirmesinden ötürü Yeni Delhi yönetimini şiddetle kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, cuma namazının ardından Müslümanların barışçıl protestosuna Hint yetkilerinin sert müdahalesinin güçlü şekilde kınandığı belirtildi.

Açıklamada, Hint yetkililerinin ayrım gözetmeden ve geniş çaplı uyguladığı kaba kuvvet sonucu 2 masum Müslüman göstericinin yaşamını yitirdiği ve 13 kişinin de ciddi şekilde yaralandığına işaret edildi.

Hint hükümetinin baskıcı Hindutva'dan (Hindu milliyetçiliği) ilham alan politikasının azınlıkları ve özellikle Müslümanları "şeytanlaştırmayı" amaçladığına dikkat çekilen açıklamada, Pakistan'ın Hindistan'ın Müslümanlara yönelik utanç verici davranışını reddettiği vurgulandı.

Açıklamada, Hazreti Muhammed'in onuruna yönelik saldırılara karşı Hint yönetiminden harekete geçmesi istendi.

Carkand'daki protestolarda 2 kişi ölmüştü

Hindistan'da iktidardaki Halk Partisi (BJP) yetkililerinin İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeleri nedeniyle Carkand eyaletinde düzenlenen protestolarda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Uttar Pradeş eyaletinin farklı bölgelerindeki protestolara katılan 136 kişi de gözaltına alınmıştı.

BJP Sözcüsü Nupur Sharma, BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal ve partinin gençlik politikalarından sorumlu isimlerden Harshit Srivastava, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.

Ülkede son günlerde BJP'nin önde gelen isimlerinin, İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik ifadeleri tansiyonu yükseltmişti.

YORUMLAR
500
Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret protestolarında sokaklar savaş alanına döndü: 2 ölü, 10 yaralı Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret protestolarında sokaklar savaş alanına döndü: 2 ölü, 10 yaralı Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret protestoları devam ediyor: 2 ölü, 10 yaralı Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret protestoları devam ediyor: 2 ölü, 10 yaralı
Kaynak: AA

Hz Muhammed, Pakistan, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan, Müslüman göstericilerin öldürülmesi sebebiyle Hindistan'ı kınadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 00:13:16. #1.12#
SON DAKİKA: Pakistan, Müslüman göstericilerin öldürülmesi sebebiyle Hindistan'ı kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement