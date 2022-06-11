Açıklamada, Hint yetkililerinin ayrım gözetmeden ve geniş çaplı uyguladığı kaba kuvvet sonucu 2 masum Müslüman göstericinin yaşamını yitirdiği ve 13 kişinin de ciddi şekilde yaralandığına işaret edildi.

Kaynak: AA

Hz Muhammed, Pakistan, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pakistan, Müslüman göstericilerin öldürülmesi sebebiyle Hindistan'ı kınadı - Son Dakika

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