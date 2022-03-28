Pakistan'nın Kuzeybatısında Bir Aracın Vadiye Yuvarlanması Sonucu 10 Kişi Öldü - Son Dakika

İSLAMABAD, 28 Mart (Xinhua) — Haberlerde, kazanın, araç sürücüsünün bölgede bulunan tepelik arazide keskin bir virajı dönerken aracının kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Yaralılar yakındaki bir hastaneye kaldırıldı; dördünün durumunun kritik olduğu söylendi. Hayber Pahtunhva eyaletinin Başbakanı Mahmood Khan kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve ölenlerin yaslı ailelerine başsağlığı diledi.