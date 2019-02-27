Son Dakika Haberleri: Pakistan Ordusu: "Her Şeyi Yapabilecek Kapasitedeyiz Ancak (Hindistan'la) Tansiyonun Yükselmesini...

Pakistan Ordusu: "Her Şeyi Yapabilecek Kapasitedeyiz Ancak (Hindistan'la) Tansiyonun Yükselmesini...

10 dakika önce

Pakistan Ordusu: "Her şeyi yapabilecek kapasitedeyiz ancak (Hindistan'la) tansiyonun yükselmesini istemiyoruz, savaşa doğru gitmek istemiyoruz"

Pakistan Ordusu:
Pakistan Ordusu: "Her şeyi yapabilecek kapasitedeyiz ancak (Hindistan'la) tansiyonun yükselmesini istemiyoruz, savaşa doğru gitmek istemiyoruz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:06 Kaynak: AA

Pakistan, Hindistan, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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