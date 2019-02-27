Pakistan Ordusu: "Her Şeyi Yapabilecek Kapasitedeyiz Ancak (Hindistan'la) Tansiyonun Yükselmesini...
10 dakika önce
Pakistan Ordusu: "Her şeyi yapabilecek kapasitedeyiz ancak (Hindistan'la) tansiyonun yükselmesini istemiyoruz, savaşa doğru gitmek istemiyoruz"
Pakistan Ordusu: "Her şeyi yapabilecek kapasitedeyiz ancak (Hindistan'la) tansiyonun yükselmesini istemiyoruz, savaşa doğru gitmek istemiyoruz"
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:06 Kaynak: AA
Keşmir'de Tansiyon Yükseliyor... Hint Basını: Hint Savaş Uçağı Düştü, Pilotlar Öldü
Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar
Son Dakika! Rusya ve Suriye Ortak Açıklama Yaparak ABD Askerlerinin Suriye'yi Terk Etmesi Çağrısında Bulundu
Son Dakika! Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit: Af Çıkarılmasına Karşıyım