Son Dakika Haberleri: Pakistan Ordusundan İki Asker Gelip Beni Kurtardı"

Pakistan Ordusundan İki Asker Gelip Beni Kurtardı"

38 dakika önce

Pakistan tarafından serbest bırakılıp Hindistan'a teslim edilen pilot, "Pakistan ordusundan iki asker gelip beni kurtardı.

Pakistan Ordusundan İki Asker Gelip Beni Kurtardı
Pakistan tarafından serbest bırakılıp Hindistan'a teslim edilen pilot, "Pakistan ordusundan iki asker gelip beni kurtardı. Orada Pakistanlı bir komutan vardı, gelip beni kurtarıp bana bir şey olmasını engelledi" dedi. Pakistan tarafından alıkonulan ve daha sonra Hindistan'a teslim edilen Hint savaş uçağının pilotu Abhinandan Varthaman ülkesine teslim edildi. Varthaman'ın teslim edilmesinden hemen önce Pakistanlı yetkililer Varthaman'a ait bir video yayınladı. Video'da Pakistan ordusunun oldukça profesyonel olduğunu belirten Hintli pilot, "Pakistan ordusu ile zaman geçirdim, çok etkilendim. İniş yaptığım sırada bir tabancam vardı. Orada birçok insan vardı benimse kendimi kurtarmak için elimde tek bir yol vardı. Silahımı bıraktım ve kaçmayı denedim" ifadelerini kullandı. Kaçmasının ardından kendisine karşı öfkeli halkın peşinden geldiğini belirten Hintli asker, "İşte o anda Pakistan ordusundan iki asker gelip beni kurtardı. Orada Pakistanlı bir komutan vardı, gelip beni kurtarıp bana bir şey olmasını engelledi. Beni kendi bölümüne götürdü ve ilk yardım sağladı. Daha sonra da hastaneye götürülüp tedavim gerçekleştirildi" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:46 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan Müjdeyi Verdi! 2,5 Milyon İşsize İstihdam Sağlanacak Ünlü Sunucu Serap Paköz, Ekranlara Geri Dönüyor

Pakistan, Hintli Pilotu Serbest Bıraktı Meteoroloji'den Son Dakika Kar Yağışı Uyarısı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 20:24:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakistan Ordusundan İki Asker Gelip Beni Kurtardı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]