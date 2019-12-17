Pakistan ordusundan, Pervez Müşerref'in idama çarptırılmasına tepki Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan ordusundan, Pervez Müşerref'in idama çarptırılmasına tepki Açıklaması - Son Dakika

Pakistan ordusundan, Pervez Müşerref'in idama çarptırılmasına tepki Açıklaması

6 saat önce

Pakistan ordusu, eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in "vatana ihanet"ten idam cezasına çarptırılmasına ilişkin kararın her kademede "acı ve ızdıraba sebep olduğunu" bildirdi.

Pakistan ordusundan, Pervez Müşerref'in idama çarptırılmasına tepki Açıklaması, System.String[]

Pakistan ordusu, eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in "vatana ihanet"ten idam cezasına çarptırılmasına ilişkin kararın her kademede "acı ve ızdıraba sebep olduğunu" bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Müşerref'in hem kendi bünyelerinde hem Cumhurbaşkanlığı görevinde 40 yılı aşkın süre hizmet ettiği kaydedildi.

Müşerref'in ülke savunması için bizzat savaştığı hatırlatılan açıklamada, "Özel mahkemenin General Pervez Müşerref ile ilgili kararı, Pakistan ordusunun her kademesinde acı ve ızdıraba sebep olmuştur. Kara Kuvvetleri Komutanı, Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanı olarak ülkesine 40 yıl hizmet etmiş, ülke savunması için savaşmış birisi elbette hain olamaz." ifadesi kullanıldı.

Yargılamada birçok noktanın görmezden gelindiği, kurulan özel mahkeme ile Müşerref'in kendini savunma hakkının ihlal edildiği kaydedildi.

Özel mahkemenin "kişiye özel kararlar alarak" davayı aceleye getirdiğine vurgu yapılan açıklamada, "Pakistan ordusu, adaletin, Pakistan İslam Cumhuriyeti Anayasası'na uygun olarak işlemesini bekliyor." değerlendirmesine yer verildi.

Vatana ihanetten idam cezası aldı

Darbeyle 1999'da göreve gelen Müşerref, 2001'de resmen Cumhurbaşkanı olmuştu.

Müşerref, 2007'de görev süresinin uzatılması isteğine karşı çıkılmasının ardından anayasayı askıya almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Bir yıl sonra, meclise görevden alınması için sunulan tasarının ardından istifa eden Müşerref hakkında 2013'te anayasayı ihlal ve vatana ihanet suçundan dava açılmıştı.

Bu tarihten beri sürekli yeniden görülen ve ertelenen dava bugün sonuçlandı ve Müşerref idam cezasına çarptırıldı.

Müşerref 2016'dan beri tedavi için gittiği Dubai'de yaşıyor.

Pervez Müşerref, Cumhurbaşkanı, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Pakistan'da eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'e vatana ihanetten idam cezası
Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Kontrolden çıkarak 200 metre sürüklenen lüks otomobilde araç sürücüsü kurtuldu, 2 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
00:00 Spor abdurrahim albayrak ne olduğunu anlamadık - Son Dakika
23:59 "Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı - Son Dakika
23:59 Eyüpspor maçının ardından - Son Dakika
23:56 AVM'nin dış cephesine yılbaşı süsü yapılırken vinç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
23:56 Kayseri'de parkta oynayan çocuk bıçakla yaralandı - Son Dakika
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak - Son Dakika
21:25 Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 00:03:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakistan ordusundan, Pervez Müşerref'in idama çarptırılmasına tepki Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]