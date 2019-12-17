Pakistan ordusundan, Pervez Müşerref'in idama çarptırılmasına tepki Açıklaması - Son Dakika

Pakistan ordusu, eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in "vatana ihanet"ten idam cezasına çarptırılmasına ilişkin kararın her kademede "acı ve ızdıraba sebep olduğunu" bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Müşerref'in hem kendi bünyelerinde hem Cumhurbaşkanlığı görevinde 40 yılı aşkın süre hizmet ettiği kaydedildi.

Müşerref'in ülke savunması için bizzat savaştığı hatırlatılan açıklamada, "Özel mahkemenin General Pervez Müşerref ile ilgili kararı, Pakistan ordusunun her kademesinde acı ve ızdıraba sebep olmuştur. Kara Kuvvetleri Komutanı, Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanı olarak ülkesine 40 yıl hizmet etmiş, ülke savunması için savaşmış birisi elbette hain olamaz." ifadesi kullanıldı.

Yargılamada birçok noktanın görmezden gelindiği, kurulan özel mahkeme ile Müşerref'in kendini savunma hakkının ihlal edildiği kaydedildi.

Özel mahkemenin "kişiye özel kararlar alarak" davayı aceleye getirdiğine vurgu yapılan açıklamada, "Pakistan ordusu, adaletin, Pakistan İslam Cumhuriyeti Anayasası'na uygun olarak işlemesini bekliyor." değerlendirmesine yer verildi.

Vatana ihanetten idam cezası aldı

Darbeyle 1999'da göreve gelen Müşerref, 2001'de resmen Cumhurbaşkanı olmuştu.

Müşerref, 2007'de görev süresinin uzatılması isteğine karşı çıkılmasının ardından anayasayı askıya almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Bir yıl sonra, meclise görevden alınması için sunulan tasarının ardından istifa eden Müşerref hakkında 2013'te anayasayı ihlal ve vatana ihanet suçundan dava açılmıştı.

Bu tarihten beri sürekli yeniden görülen ve ertelenen dava bugün sonuçlandı ve Müşerref idam cezasına çarptırıldı.

Müşerref 2016'dan beri tedavi için gittiği Dubai'de yaşıyor.