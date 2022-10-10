Pakistan ordusundan, ülkedeki hükümet değişikliğinde rolü olduğu iddialarına ret - Son Dakika
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Pakistan ordusundan, ülkedeki hükümet değişikliğinde rolü olduğu iddialarına ret

10.10.2022 12:03
Pakistan ordusundan, ülkedeki hükümet değişikliğinde rolü olduğu iddialarına ret

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kamar Cavid Bacva, ülkedeki hükümet değişikliğinde ordunun rolü olduğuna yönelik iddiaları reddetti.

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kamar Cavid Bacva, ülkedeki hükümet değişikliğinde ordunun rolü olduğuna yönelik iddiaları reddetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Abbottabad şehrindeki etkinlikte konuşan Bacva, silahlı kuvvetlerin siyasete dahil olmadığını ve herhangi bir partinin arkasında durmadığını söyledi.

Bacva, ülkede yaşanan hükümet değişikliğinde ordunun rolü bulunduğuna yönelik iddiaları reddederek, siyasi sistemi ve ekonomiyi istikrarsızlaştırmak isteyen herhangi bir hareketin parçası olmadıklarına işaret etti.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han, görevden düşürülmesinde ordunun rolü olduğunu ima eden açıklamalarda bulunmuştu.

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Kaynak: AA

Pakistan, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan ordusundan, ülkedeki hükümet değişikliğinde rolü olduğu iddialarına ret - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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