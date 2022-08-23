Yetkililer, güvenlik desteğiyle ilgili talebin Katar'dan geldiğini ve anlaşmanın bunun üzerine imzalandığını belirtti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Pakistan, 2022 Dünya Kupası'nda Katar'a güvenlik desteği verecek - Son Dakika

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