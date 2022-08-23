Pakistan, 2022 Dünya Kupası'nda Katar'a güvenlik desteği verecek - Son Dakika
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Pakistan, 2022 Dünya Kupası'nda Katar'a güvenlik desteği verecek

23.08.2022 15:06
Pakistan, 2022 Dünya Kupası'nda Katar'a güvenlik desteği verecek

Pakistan ordusunun, 2022 Dünya Kupası'nda Katar'a güvenlik desteği sağlayacağı bildirildi.

Pakistan ordusunun, 2022 Dünya Kupası'nda Katar'a güvenlik desteği sağlayacağı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Bakanlar Kurulu, Pakistan ordusunun 2022 Dünya Kupası'nda Katar'a güvenlik desteği sağlamasına yönelik anlaşmayı imzaladı.

Yetkililer, güvenlik desteğiyle ilgili talebin Katar'dan geldiğini ve anlaşmanın bunun üzerine imzalandığını belirtti.

Bakanlar Kurulu'nun imzası, Başbakan Şahbaz Şerif'in Katar'a ziyaretinin öncesinde geldi. Şerif, 2 günlük resmi ziyaret kapsamında bugün Katar'a gitti.

2022 Dünya Kupası, 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'da düzenlenecek.

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Kaynak: AA

Pakistan, Kabine, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan, 2022 Dünya Kupası'nda Katar'a güvenlik desteği verecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan, 2022 Dünya Kupası'nda Katar'a güvenlik desteği verecek - Son Dakika
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