Pakistan parlamentosu, kuvvet komutanlarının emeklilik yaşını 4 yaş büyüttü - Son Dakika
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Pakistan parlamentosu, kuvvet komutanlarının emeklilik yaşını 4 yaş büyüttü

7 saat önce

Pakistan parlamentosunun alt kanadı Ulusal Meclis (NA), Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının emeklilik yaşını 60'dan 64'e çıkaran tasarıyı onaylayarak Senato'ya yolladı.

Pakistan parlamentosu, kuvvet komutanlarının emeklilik yaşını 4 yaş büyüttü, System.String[]

Pakistan parlamentosunun alt kanadı Ulusal Meclis (NA), Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının emeklilik yaşını 60'dan 64'e çıkaran tasarıyı onaylayarak Senato'ya yolladı.

Anayasa Mahkemesi'nin komutanların görev süresinin uzatılmasına ilişkin parlamentoya 6 aylık süre vermesinin ardından çalışmalara başlayan NA bir aylık çalışmanın ardından tasarıyı görüştü.

Meclisteki en büyük üçüncü parti olan Pakistan Halk Partisi (PPP), ABD ile İran arasında yaşanan gelişmelerden dolayı Pakistan ordusunda istikrar sağlanması için tasarıya destek vereceğini açıkladı.

Geçen hafta Meclis Savunma Komisyonu'nda onaylanan tasarı, bugün toplanan Genel Kurul'da meclisin 3 büyük partisinin de onayıyla parlamentonun üst kanadı Senato'ya gönderildi. Gelecek hafta Senato'da görüşülmesi beklenen tasarı, onaylanması halinde Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak

Yeni kanuna göre başta görev süresi uzatılma kararı kasım ayı sonunda Anayasa Mahkemesine takılan Kara Kuvvetleri Komutanı olmak üzere Genelkurmay Başkanı ile diğer kuvvet komutanlarının emeklilik yaşı 60'dan 64'e çıkarıldı.

Ordunun tepesindeki 4 komutanın görev süresini uzatma yetkisi Başbakan'a verilirken görev süresi uzatılmayan komutanların emeklilik yaşı ise 60 olarak kaldı.

Anayasa Mahkemesi 6 ay süre vermişti

Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva'nın geçen yıl ağustos ayında görev süresinin 3 yıl uzatılmasının ardından eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Asıf Said Khosa, kararı yasalara aykırı bularak konuyu Anayasa Mahkemesi gündemine almıştı.

Mahkeme açıklamasında, görev süresinin uzatıldığı Bakanlar Kurulu toplantısında bazı bakanların yer almadığı, süre uzatmaya ilişkin kesin hükümler bulunan bir yasanın olmadığı ve komutanların görev sürelerine ilişkin kararın yalnızca Cumhurbaşkanınca alınacağını belirtmişti.

Yürütmeyi kasım ayında durduran mahkeme, hükümete yeni kuvvet komutanı seçme ya da görev süresinin uzatılmasına ilişkin yasal düzenleme yapma şartı koyarak Bajva'nın emekliliğine 1 gün kala görev süresinin 6 ay uzatılmasına karar vermişti.

Anayasa Mahkemesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:46 Kaynak: AA
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