Üye Girişi
Pakistan polisinden protestoculara sert müdahale: 1 ölü - Son Dakika

Pakistan polisinden protestoculara sert müdahale: 1 ölü

27.01.2022 22:24

- Pakistan polisinden protestoculara sert müdahale: 1 ölü Pakistan'ın Karaçi kentinde polisin tartışmalı yasa tasarısını protesto edenleri dağıtmak için sopa ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla sert müdahalede bulunması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

- Pakistan polisinden protestoculara sert müdahale: 1 ölü

KARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi kentinde polisin tartışmalı yasa tasarısını protesto edenleri dağıtmak için sopa ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla sert müdahalede bulunması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Sindh eyaletine bağlı Karaçi kentinde Birleşik Halk Hareketi (Muttahida Qaumi Movement-MQM) üyeleri ve destekçileri, yerel hükümetin tartışmalı yasa tasarısını protesto etmek için sokaklara döküldü. Protestocular oturma eylemi yapmak için eyalet başbakanlığına ait binaya yürüdüğü sırada polisten müdahale gecikmedi. Karaçi polisi, protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz bombaları ve sopalarla müdahalede bulunurken, çıkan olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti. Birleşik Halk Hareketi yetkilileri, protestolara katılan çok sayıda kadın ve çocuğun da yaralandığını, ayrıca bazı milletvekillerinin de gözaltına aldığını aktardı. İl Genel Meclis Üyesi Sadakat Hüseyin'in de coplu müdahale sırasında yaralandığı ve gözaltına alındığı belirtildi.

Federal hükümetten polisin sert müdahalesine tepki

Pakistan Federal Eğitim ve Mesleki Eğitim Bakanı Shafqat Mahmood, Pakistan Halk Partisi yönetimindeki Sindh hükümetini kınadı. Bakan Mahmood Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sindh Eyalet Başbakanı'nın emriyle Karaçi'de MQM çalışanlarına yönelik polis vahşetini şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı. Sindh Eyaleti Valisi İmran İsmail de polisin orantısız güç kullanımını kınarken, yerel yönetimin sorunları karşılıklı anlayış ve diyalogla çözmesi gerektiğini vurguladı. Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar ise Pakistan Anayasası kapsamında vatandaşların protesto hakkı bulunduğunu belirterek, "PPP'nin muhalefeti güç kullanarak bastırma yaklaşımı utanç verici" dedi.

Pakistan polisinden protestoculara sert müdahale: 1 ölü
Pakistan polisinden protestoculara sert müdahale: 1 ölü
Pakistan polisinden protestoculara sert müdahale: 1 ölü

YORUMLAR
500

Protesto, Pakistan, Karaçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pakistan polisinden protestoculara sert müdahale: 1 ölü - Son Dakika


Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin yeni teknik direktörü belli oldu! Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin yeni teknik direktörü belli oldu!         
22:32
Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin akabinde Instagram hesabını kapattı Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin akabinde Instagram hesabını kapattı         
22:24
Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek         
17:48
Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt         
16:26
Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti         
15:40
Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında         
15:37
Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok         
13:54
Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor         
13:01
Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahmini 2 katına çıkardı: 23,2 olarak bekliyoruz Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahmini 2 katına çıkardı: 23,2 olarak bekliyoruz         
11:40
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!         
10:46
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı: 7 kurşunla öldürdüler Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı: 7 kurşunla öldürdüler         
09:00
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31

Son Dakika Haberleri
22:32 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin yeni teknik direktörü belli oldu!
22:24 Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin akabinde Instagram hesabını kapattı
22:23 Galatasaray'ın yıldızı Mohamed uzun yıllar hapis yatabilir
22:13 Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı anı kamerada! Yerde sürüklediler, darbettiler sonra da silahla vurdular
21:47 Fenerbahçe'nin yeni transferi imza için geliyor!
21:45 Heyelan nedeniyle kapanan Karadeniz Sahil Yolu 1 saat sonra trafiğe açıldı
21:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya tepkisi: Türkçemiz için tam bir felaket habercisi
21:21 Esra Erol canlı yayında genç kıza isyan etti!
21:10 Japonya'da sis nedeniyle 12 araç birbirine girdi: 19 yaralı
21:03 Galatasaray'ın Okan Kocuk teklifi çileden çıkarttı! Taraftar yaşananların şaka olmasını diliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 22:37:25. #1.11#
SON DAKİKA: Pakistan polisinden protestoculara sert müdahale: 1 ölü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement