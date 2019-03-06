Pakistan: Resmi Olarak Yasak Olmasına Rağmen Binlerce Kişi Deve Güreşi Festivaline Akın Etti
39 dakika önce
Pakistan'da binlerce kişi resmi olarak yasaklanmış olsa da Layyah şehrindeki deve güreşlerini izlemek için festivale akın etti.
Pakistan
'da binlerce kişi resmi olarak yasaklanmış olsa da Layyah şehrindeki deve güreşlerini izlemek için festivale akın etti
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:43
ABD'de Kar Fırtınası Buzdan Ev Yarattı
Genç Şarkıcı Babes Wodumo, Yatak Odasında Sevgilisinin Saldırısına Uğradı
24 Haziran'ı Bilen Şirket, 5 Kritik Büyükşehir İçin Yaptığı Anketi Paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Mitinginde Yaptığı Gafı Fark Edip Düzeltti