Son Dakika Haberleri: Pakistan: Resmi Olarak Yasak Olmasına Rağmen Binlerce Kişi Deve Güreşi Festivaline Akın Etti

Pakistan: Resmi Olarak Yasak Olmasına Rağmen Binlerce Kişi Deve Güreşi Festivaline Akın Etti

39 dakika önce

Pakistan'da binlerce kişi resmi olarak yasaklanmış olsa da Layyah şehrindeki deve güreşlerini izlemek için festivale akın etti.

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Pakistan'da binlerce kişi resmi olarak yasaklanmış olsa da Layyah şehrindeki deve güreşlerini izlemek için festivale akın etti
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:43 

Pakistan, Dünya
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