Pakistan, Rusya-Ukrayna hattındaki krizin barışçıl şekilde çözülmesini umuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan, Rusya-Ukrayna hattındaki krizin barışçıl şekilde çözülmesini umuyor

22.02.2022 18:11
Pakistan, Rusya-Ukrayna hattındaki krizin barışçıl şekilde çözülmesini umuyor

Pakistan Başbakanı İmran Han, Rusya-Ukrayna hattındaki krizin barışçıl şekilde çözülmesini umduğunu belirtti.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Rusya- Ukrayna hattındaki krizin barışçıl şekilde çözülmesini umduğunu belirtti.

Moskova ziyareti öncesi Rus medya organı RT'ye röportaj veren Han, ülkesinin tüm diğer devletlerle ticari ilişkiler kurmak istediğini ifade ederek, "Pakistan'ın isteyeceği son şey dünyanın bloklara bölünmesi." dedi.

Han, Rusya ile Ukrayna arasındaki meselenin barışçıl şekilde çözülmesini umduğunu dile getirerek, askeri çatışmaların problemleri çözmediğini ifade etti.

Pakistan'ın jeopolitik ufkunun genişletilmesi için tehlikeli bir zaman olup olmadığı sorulan Han, bunun kendilerini ilgilendirmediğini ve Rusya ile ikili ilişkilerini güçlendirmek istediklerini söyledi.

Han, ülkesinin doğal gaz eksikliği yaşadığını belirterek, Kuzey-Güney doğal gaz boru hattı projesinin ABD'nin Rus şirketlere yaptırımı sebebiyle ertelendiğini hatırlattı.

Han ayrıca İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasının Pakistan'ın komşu ülkeden ucuz doğal gaz tedarik etmesini sağlayacağına işaret etti.

Modi ile televizyon tartışması talebi

Hindistan ile ilişkilere de değinen Han, Yeni Delhi'nin "Nazilerden ilham alan ırkçı bir ideoloji benimsediğini" dile getirerek, iki komşu arasındaki farklılıkları çözmek için Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile televizyonda tartışmayı istediğini kaydetti.

Han, resmi ziyaret kapsamında yarın Rusya'yı ziyaret edecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin tanınmasına yönelik iki kararnameyi imzalamıştı.

YORUMLAR
500
Rusya'ya yönelik bir yaptırım da AB'den geldi! Paketin içeriğini açıkladılar Rusya'ya yönelik bir yaptırım da AB'den geldi! Paketin içeriğini açıkladılar Son Dakika: Erdoğan ve Zelenski telefon görüşmesi gerçekleştirdi! Rusya'nın iki bölgeyi tanıma kararı değerlendirildi Son Dakika: Erdoğan ve Zelenski telefon görüşmesi gerçekleştirdi! Rusya'nın iki bölgeyi tanıma kararı değerlendirildi

Pakistan, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Rusya-Ukrayna hattındaki krizin barışçıl şekilde çözülmesini umuyor - Son Dakika


Son Dakika
18:05 Fenerbahçe önemli pozisyon için internette iş ilanı açtı! Galatasaraylı taraftarlar yorum yağmuruna tuttu
18:00 Rusya'ya yönelik bir yaptırım da AB'den geldi! Paketin içeriğini açıkladılar
17:55 Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizi sonrası Afrika gezisini erken bitirdi! Türkiye'ye dönüyor
17:42 Jason Denayer, Trabzonspor'la iletişim halinde! Futbolcu ezeli rakip Galatasaray için havaalanında yatmıştı
17:29 Aygün Aydın, mor tangasını gösterdiği fotoğrafa yapılan Arzu Sabancı yorumuna ateş püskürdü!
17:29 BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'tan tepki: Bizlerin de buradaki payı son derece sınırlı
17:11 Çılgın teklifi reddetti! Hagi forması için dünyaları verdiler ama kabul etmedi
16:52 Son Dakika: Erdoğan ve Zelenski telefon görüşmesi gerçekleştirdi! Rusya'nın iki bölgeyi tanıma kararı değerlendirildi
16:41 Ukrayna'da hangi Türk şirketler faaliyette? Olası bir savaş ekonomimize doğrudan tehdit
16:32 Seyhan Soylu'dan yeni iddialar: Ece miras reddi yapmazsa Ece'nin de mallarına haciz konabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 18:17:20. #1.12#
SON DAKİKA: Pakistan, Rusya-Ukrayna hattındaki krizin barışçıl şekilde çözülmesini umuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement