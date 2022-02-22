Pakistan, Rusya-Ukrayna hattındaki krizin barışçıl şekilde çözülmesini umuyor - Son Dakika

Pakistan Başbakanı İmran Han, Rusya- Ukrayna hattındaki krizin barışçıl şekilde çözülmesini umduğunu belirtti.

Moskova ziyareti öncesi Rus medya organı RT'ye röportaj veren Han, ülkesinin tüm diğer devletlerle ticari ilişkiler kurmak istediğini ifade ederek, "Pakistan'ın isteyeceği son şey dünyanın bloklara bölünmesi." dedi.

Han, Rusya ile Ukrayna arasındaki meselenin barışçıl şekilde çözülmesini umduğunu dile getirerek, askeri çatışmaların problemleri çözmediğini ifade etti.

Pakistan'ın jeopolitik ufkunun genişletilmesi için tehlikeli bir zaman olup olmadığı sorulan Han, bunun kendilerini ilgilendirmediğini ve Rusya ile ikili ilişkilerini güçlendirmek istediklerini söyledi.

Han, ülkesinin doğal gaz eksikliği yaşadığını belirterek, Kuzey-Güney doğal gaz boru hattı projesinin ABD'nin Rus şirketlere yaptırımı sebebiyle ertelendiğini hatırlattı.

Han ayrıca İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasının Pakistan'ın komşu ülkeden ucuz doğal gaz tedarik etmesini sağlayacağına işaret etti.

Modi ile televizyon tartışması talebi

Hindistan ile ilişkilere de değinen Han, Yeni Delhi'nin "Nazilerden ilham alan ırkçı bir ideoloji benimsediğini" dile getirerek, iki komşu arasındaki farklılıkları çözmek için Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile televizyonda tartışmayı istediğini kaydetti.

Han, resmi ziyaret kapsamında yarın Rusya'yı ziyaret edecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin tanınmasına yönelik iki kararnameyi imzalamıştı.