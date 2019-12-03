Son Dakika › Politika › Pakistan, Rusya'ya Sovyetlerden kalma borcunu ödeyecek - Son Dakika
Pakistan, Rusya'ya Sovyetlerden kalma borcunu ödeyecek
7 saat önce
Pakistan, Rusya'ya Sovyetler döneminden kalma 93.5 milyon dolarlık borcunu ödeyecek.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:26 Kaynak: İHA
Pakistan, Rusya'ya Sovyetler döneminden kalma 93.5 milyon dolarlık borcunu ödeyecek.
Rusya Maliye Bakanı Yardımcısı Sergey Sitorçak ve Pakistan'ın Rusya Büyükelçisi Kazi Halilullah tarafından imzalanan yeni anlaşmaya göre Pakistan, Sovyetler Birliği'nden kalma 93.5 milyon dolarlık borcunu Moskova'ya ödeyecek. Borcun Pakistan'ın Sovyetler döneminde Rusya ile yaptığı ithalat-ihracat işlemleri kapsamında oluştuğu belirtildi.
Öte yandan Rusya, 2017'nin Ağustos ayında Sovyetler Birliği döneminden kalma 125,2 milyon dolarlık son dış borcunu Bosna Hersek'e ödemişti. - MOSKOVA
Profesör, protestocu öğrencisini ezdi Putin teknolojik cihazlarda "yerli yazılım şartı" yasasını imzaladı Kriz sonrası Altun'dan NATO'ya çağrı: Endişelerimize yönelik destek beklemekteyiz Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir