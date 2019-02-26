Son Dakika Haberleri: Pakistan Saldırıyı BM ve İit'ye Taşıyor

Pakistan Saldırıyı BM ve İit'ye Taşıyor

1 saat önce

Pakistan Başbakanı Imran Khan, Hindistan'ın savaş uçaklarıyla Pakistan'ı bombalamasını Birleşmiş Milletler (BM) ve İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) gündemine taşıyacağını söyledi.

Pakistan Saldırıyı BM ve İit'ye Taşıyor, System.String[]
Pakistan Başbakanı Imran Khan, Hindistan'ın savaş uçaklarıyla Pakistan'ı bombalamasını Birleşmiş Milletler (BM) ve İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) gündemine taşıyacağını söyledi.

Hindistan Hava Kuvvetleri, günün erken saatlerinde Pakistan sınırlarına girerek Muzzaffarabad bölgesini bombalamış, terörist kamplarının hedef alındığı duyurulmuştu. Başbakanı Imran Khan, saldırının ardından acil üst düzey toplantı düzenledi. Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Savunma Bakanı Perve Hattak ve Genelkurmay Başkanı Kamar Cavid Bajva gibi birçok sivil ve askeri liderler bir araya gelen Başbakan Khan, saldırıyı uluslararası örgütlerin gündemine taşıyacağını açıkladı. Konunun Birleşmiş Milletler (BM) ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) taşıyacaklarını ifade eden Başbakan Khan, dost ülkelerle bu konuyu yakından görüşeceklerini kaydetti. Parlamento'da ortak bir oturum yapılacağını söyleyen Khan, milletvekillerinin desteğini almak için çalışacağını belirtti. Pakistan ve Hindistan arasında ihtilaflı olan Cemmu ve Keşmir bölgesinin Hindistan tarafından kontrol edilen Srinagar şehrine terör saldırısı düzenlenmiş 44 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Hindistan makamları 14 Şubat'ta gerçekleşen saldırıdan Pakistan'ı suçlamış, Pakistan'ın teröristlere yardım ve yataklık ettiğini duyurmuştu. Bugün Hindistan Hava Kuvvetleri, Pakistan sınırlarına girerek Muzzaffarabad bölgesini bombalamış, terörist kamplarının hedef alındığı duyurulmuştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:26 Kaynak: İHA

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