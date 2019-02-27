Pakistan Savaş Uçakları Hindistan Hava Sahasına Girdi

Pakistan Hava Kuvvetlerine ait üç savaş uçağının, sabah saatlerinde Keşmir Sınır Kontrol Hattı'nı geçerek Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesine girdiği ve Hint uçaklarının önleme yaptığı bildirildi.

Pakistan Hava Kuvvetlerine ait üç savaş uçağının, sabah saatlerinde Keşmir Sınır Kontrol Hattı'nı geçerek Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesine girdiği ve Hint uçaklarının önleme yaptığı bildirildi.



Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Pakistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 tipi üç savaş uçağının sabah saatlerinde Hindistan'ın Cammu Keşmir'in Novşera bölgesinde uçtuğu tespit edildi.



Yetkililer, Hindistan savaş uçaklarının yaptığı önlemenin ardından uçakların Pakistan tarafına döndüğü belirtildi.



Pakistan hava sahasını ihlalle suçlamıştı



Hindistan, Keşmir kontrol hattının Pakistan tarafındaki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait kampa hava saldırısı düzenlediğini bildirmişti.



Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur ise Hint savaş uçaklarının Keşmir kontrol hattındaki Muzafferabad bölgesinden Pakistan hava sahasını ihlal ettiğini, sınırdan 5-6 kilometre içeri giren uçaklardan birinin Pakistan savaş uçaklarının müdahalesinin ardından Hint tarafına kaçarken aceleyle bomba bıraktığını açıklamıştı.



Gafur, Hint uçağının bıraktığı bombanın sınır eyaleti Hayber-Pahtunhva'daki Balakot kenti civarında bir bölgeye düştüğünü ifade etmişti.



Bombanın düştüğü arazinin ve bomba kalıntılarının fotoğraflarını paylaşan Gafur, herhangi bir hasar veya can kaybı yaşanmadığını kaydetmişti.



Hindistan'da 14 Şubat'ta paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker hayatını kaybetmiş, 20 asker yaralanmıştı. Yeni Delhi yönetimi saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamış, saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İş Seyahatine Çıkan Kadın, Kaldığı Otel Odasına Zorla Giren Sapık Tarafından Cinsel Saldırıya Uğradı

Keşmir'de Tansiyon Yükseliyor... Hint Basını: Hint Savaş Uçağı Düştü, Pilotlar Öldü

Son Dakika! Pakistan Ordusu, Hava Sahalarına Giren İki Hint Savaş Uçağından Birini Düşürdüğünü Duyurdu

AK Parti'nin Ankara Adayı Özhaseki Yeni Parti İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu