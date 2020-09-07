Pakistan Savunma Günü Türkiye'de kutlandı - Son Dakika

Ankara'daki Pakistan Büyükelçiliği, Pakistan Savunma Günü'nü kutlamak için bir resepsiyon düzenledi. Covid-19'un yayılmasını kontrol etmek için alınan önlemlerden dolayı, etkinliğe sadece Pakistan Büyükelçiliği çalışanları, aileleri ve Türk medya temsilcileri katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi Savunma Günü'nün önemini vurguladı. 6 Eylül'ün Pakistan'ın tarihinde önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "1965 yılında bugün cesur silahlı kuvvetlerimiz ve tüm ulusumuz karşı taraftan gelen ve sevgili anavatanımızın bölgesel bütünlüğüne ve bağımsızlığına kötü gözle bakan tehditleri savuşturmak için birlikte karşı koymuştur" dedi.

"Sayısal ve teknolojik bakımdan bizden üstün olan düşmanımızı yenmek için en zor koşullarda savaşan şehitlerimize ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" diyen Büyükelçi Qazi şöyle devam etti:

"Bugün yenilmez bir savunma gücünü ve güçlü ve refah içinde bir Pakistan'ı garanti etmek için silahlı kuvvetlerimizin kararlılığını ve azmini andığımız bir gündür."

Büyükelçi Syrus Qazi 1965 ruhunun önemini vurguladı ve bunun Pakistan'ın karşılaştığı tüm zorlukları karşılamak için gerekli olduğunu söyledi.

Daha öncesinde, Savunma Ataşesi Deniz Albay Mazhar Bashir, Pakistan Cumhurbaşkanının ve Başbakanının Pakistan Silahlı Kuvvetlerine ve Pakistan ulusuna övgülerini sunduğu mesajlarını okudu. - ANKARA