Pakistan Savunma Üretim Bakanı Han: "MİLGEM korveti, Pakistan-Türkiye dostluğunun sembolü" - Son Dakika

Pakistan Savunma Üretim Bakanı Han: "MİLGEM korveti, Pakistan-Türkiye dostluğunun sembolü"

25.10.2020 12:23
Pakistan Savunma Üretim Bakanı Han:

Pakistan Savunma Üretim Bakanı Zübeyde Celal Han, MİLGEM korvetlerinin Pakistan-Türkiye dostluğunun bir sembolü olarak hatırlanacağını söyledi.

Pakistan Savunma Üretim Bakanı Zübeyde Celal Han, MİLGEM korvetlerinin Pakistan- Türkiye dostluğunun bir sembolü olarak hatırlanacağını söyledi.

Türkiye tarafından Pakistan'a ihraç edilen MİLGEM korvetlerinin 3'üncüsü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Pakistan Savunma Üretim Bakanı Han'ın katıldığı törenle Karaçi Tersanesi'nde kızağa konuldu.

Savunma Üretim Bakanı Han, törende yaptığı açıklamada, Pakistan Deniz Kuvvetleri için üretilen MİLGEM korvetinin kızağa konulması için Karaçi Tersanesi'nde bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bu geminin Türkiye'den ASFAT ve Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı iş birliğinde yapıldığını aktaran Han, bunun kardeş ülke Türkiye ile iş birliğini yerlileştirme, iyileştirme ve pekiştirme çabalarının gerçek bir kanıtı olduğunu söyledi.

"Türkiye ile daha fazla gemi üretilmesi" vurgusu

Bu birlikteliğin devam etmesini, Karaçi Tersanesi'nde daha fazla geminin Türkiye ile iş birliği çerçevesinde üretilmesini umduğunu vurgulayan Han, MİLGEM korvetinin Pakistan Deniz Kuvvetlerinin operasyonel ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynayacağı konusunda emin olduğunu kaydetti.

Han, Pakistan'ın coğrafi pozisyonu ve mevcut jeo-stratejik çevresi dolayısıyla denizdeki çıkarlarına bağlı olarak güçlü bir donanma inşa etmeye ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

Konuşmasında, Milli Savunma Bakanı Akar'a, ASFAT'a ve projedeki paydaşlara teşekkürlerini ileten Han, "MİLGEM korveti daima Pakistan-Türkiye dostluğunun bir sembolü olarak hatırlanacak. Yaşasın Türkiye-Pakistan kardeşliği." dedi.

Barış, güvenlik ve güç dengesine katkıda bulunacak

Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada ise korvetlerin son teknoloji silahlara, modern sensörlere ve en gelişmiş platformlara sahip olacağı belirtildi.

Açıklamada, korvetlerin Hint Okyanusu Bölgesi'nde (IOR) barış, güvenlik ve güç dengesinin muhafaza edilmesine katkıda bulunacağı kaydedildi.

Pakistan, Türkiye, Milgem, Han, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan Savunma Üretim Bakanı Han: 'MİLGEM korveti, Pakistan-Türkiye dostluğunun sembolü' - Son Dakika

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