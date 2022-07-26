Pakistan Sellerle Mücadele Ediyor

KARAÇİ, 26 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre 14 Haziran'dan bu yana şiddetli yağışların etkili olduğu Pakistan'da yağmurdan kaynaklanan farklı olaylarda yaklaşık 310 kişi hayatını kaybetti ve 295 kişi yaralandı.

Kaynak: Xinhua

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