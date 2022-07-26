Pakistan Sellerle Mücadele Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan Sellerle Mücadele Ediyor

26.07.2022 11:17
Pakistan Sellerle Mücadele Ediyor

KARAÇİ, 26 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre 14 Haziran'dan bu yana şiddetli yağışların etkili olduğu Pakistan'da yağmurdan kaynaklanan farklı olaylarda yaklaşık 310 kişi hayatını kaybetti ve 295 kişi yaralandı.

KARAÇİ, 26 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre 14 Haziran'dan bu yana şiddetli yağışların etkili olduğu Pakistan'da yağmurdan kaynaklanan farklı olaylarda yaklaşık 310 kişi hayatını kaybetti ve 295 kişi yaralandı.

Pakistan Sellerle Mücadele Ediyor

Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de şiddetli yağış sonrası sel sularıyla kaplı bölgeden insanları tahliye eden kurtarma görevlileri, 25 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Pakistan Sellerle Mücadele Ediyor

Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de şiddetli yağış sonrası sel sularıyla kaplı bir bölge görülüyor, 25 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Pakistan Sellerle Mücadele Ediyor

Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de şiddetli yağış sonrası sel sularıyla kaplı yolda ilerleyen araçlar, 25 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Pakistan Sellerle Mücadele Ediyor
Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de şiddetli yağış sonrası sel sularıyla kaplı bir bölge görülüyor, 25 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

YORUMLAR
500
Pakistanlı alimler, TTP ile barış görüşmelerini hızlandırmak için Afganistan'da Pakistanlı alimler, TTP ile barış görüşmelerini hızlandırmak için Afganistan'da
Kaynak: Xinhua

Pakistan, Karaçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan Sellerle Mücadele Ediyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
11:31 1 yıldır küçük çocuğun zorla tutulduğu çöp evdeki Korece yazılarının kimin yazdığı ortaya çıktı
11:22 Çöp evde bulunan Muhammet'in annesi koruma kararına tepki gösterdi: Ortalığı yakarım
11:13 Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında çarpıcı sözler: O makamlara layık oldukları için gelmediler
11:13 "Kör Kahin" olarak adlandırılan ünlü kahin Baba Vanga'nın kehanetleri bir bir tuttu! İşte 2022 kehanetleri
11:06 Trabzonspor'un verdiği ücreti beğenmeyen Anthony Nwakaeme pişman oldu! Bordo-mavililere haber yolladı ama nafile
11:05 HSK'den yeni kurulan mahkemeler için karar! Resmi Gazete'de yayımlandı
10:52 Köpek balığı saldırısında ne yapılmalı? Deniz koruma bilimcisi David Shiffman yapılması gerekenleri anlattı
10:54 Dolar, güne yükselişle başlamasının ardından 17,86 liradan alıcı buluyor
10:52 Pandemide işsiz kalmıştı! Şimdi denizden çıkardığı metalleri satarak ayda 25-30 bin lira gelir elde ediyor
10:44 Kriz kâhini olarak anılan Prof. Dr. Nouriel Roubini: 1970'ler ve 2008'dekinden çok daha kötüsü yaşanabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 11:41:05. #1.13#
SON DAKİKA: Pakistan Sellerle Mücadele Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement