Pakistan, Singapur ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 48 vaka tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 425 bin 39'a yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 artışla 29 bin 269'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 291 bin 725'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 174 milyon 85 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Singapur

Singapur'da son 24 saatte 4 bin 241 yeni Kovid-19 vakası bildirildi, 759 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkede salgının başından bu yana bu yana Kovid-19'a yakalananların sayısı 352 bin 811'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 855'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 60 bin 838 artarak 2 milyon 744 bin 699'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 48 artışla 18 bin 828'e yükseldi.

Son bir günde 121 bin 509 kişiye virüs testi yapılırken, 41 bin 180 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 783 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.