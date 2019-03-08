Pakistan sınırında 1 Hint savaş uçağı düştü
18 dakika önce
Hint Hava Kuvvetlerine ait bir MiG-21 savaş uçağı Pakistan sınırında düştü.
Hint Hava Kuvvetlerine ait bir MiG-21 savaş uçağı Pakistan sınırında düştü. Kazaya bir kuşun neden olduğu değerlendiriliyor. Geçtiğimiz günlerde 2 Hint savaş uçağı Pakistan tarafından düşürülmüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:40
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