Son Dakika Haberleri: Pakistan sınırında 1 Hint savaş uçağı düştü

Pakistan sınırında 1 Hint savaş uçağı düştü

18 dakika önce

Hint Hava Kuvvetlerine ait bir MiG-21 savaş uçağı Pakistan sınırında düştü.

Pakistan sınırında 1 Hint savaş uçağı düştü, System.String[]
Hint Hava Kuvvetlerine ait bir MiG-21 savaş uçağı Pakistan sınırında düştü. Kazaya bir kuşun neden olduğu değerlendiriliyor. Geçtiğimiz günlerde 2 Hint savaş uçağı Pakistan tarafından düşürülmüştü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:40 

Pakistan, Ekonomi
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