Pakistan sokakları karıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan sokakları karıştı

25.05.2022 13:57
Pakistan sokakları karıştı

Pakistan'ın Lahor kentinde protesto gösterisi düzenleyen Tehreek-i Insaf partisi destekçilerine polis sert müdahalede bulundu.

Pakistan'ın Lahor kentinde protesto gösterisi düzenleyen Tehreek-i Insaf partisi destekçilerine polis sert müdahalede bulundu.

Pakistan'ın Lahor kentinde eski Başbakan Imran Khan'ın partisi Tehreek-i Insaf destekçileri sokağa döküldü. Polis, "Özgürlük Yürüyüşü" adı altında araçlarla başkent İslamabad'a ulaşmak isteyen protestoculara göz yaşartıcı gaz ve cobla müdahale etti. Eski Başbakan Khan tarafından yapılan protesto çağrısı sonrasında sokaklara inen protestocuların başında eski federal bakan Hammad Azhar yer aldı.

Onlarca kişi gözaltına alındı

Lahor'un Batti Chowk ve birçok bölgesinde konuşlanan polisler çatışmalar esnasında, aralarında yerel parti lideri Zubair Niazi'nin de bulunduğu onlarca kişiyi gözaltına aldı. Khan protesto ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Bu, Pakistan için belirleyici bir an" dedi. - LAHOR

YORUMLAR
500
İzmir'de 65 yaşındaki kişi denizde boğuldu İzmir'de 65 yaşındaki kişi denizde boğuldu
Kaynak: İHA

Pakistan, Başbakan, Protesto, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pakistan sokakları karıştı - Son Dakika


Son Dakika
13:44 AK Parti'nin yeni Grup Başkanvekili belli oldu! Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç göreve getirildi
13:26 Ali Koç'un "görüştüm" dediği futbolcunun Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakçı olduğu ortaya çıktı
13:03 Genç kadının videosu tartışmaların fitilini ateşledi: Erkek dediğin ortalıkta kıllı ayı gibi dolaşmalı
12:55 "Bu beşli çeteyi saf dışı bırakacağım" diyen Kılıçdaroğlu: Geleceği ipotek altına alınan bir Türkiye ile karşı karşıyayız
12:47 15 yıl sonra İsrail'e ilk ziyaret! Çavuşoğlu'dan 'kalıcı barış' mesajı
12:45 Açlık sınırı 6 bin 465 TL'ye yükseldi
12:17 Kocaeli'de kamyonun kasasına doluşan 27 Afgan kaçmaya çalışırken yakalandı
12:11 Sıla Türkoğlu'nün mobbing şikayetiyle ayrıldığı dizinin başrol oyuncularına "en iyi dizi çifti" ödülü
12:10 Benzinden sonra LPG'ye de zam geliyor! 36 kuruşluk zam, bu geceden itibaren geçerli olacak
12:06 İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tazmanya canavarına benzetti: Eğlenerek izlioyruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 14:02:09. #1.13#
SON DAKİKA: Pakistan sokakları karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement