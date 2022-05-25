Pakistan sokakları karıştı - Son Dakika
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Pakistan sokakları karıştı

25.05.2022 14:33

Pakistan'ın Lahor kentinde protesto gösterisi düzenleyen Tehreek-i Insaf partisi destekçilerine polis sert müdahalede bulundu.

Pakistan'ın Lahor kentinde protesto gösterisi düzenleyen Tehreek-i Insaf partisi destekçilerine polis sert müdahalede bulundu.

Pakistan'ın Lahor kentinde eski Başbakan Imran Khan'ın partisi Tehreek-i Insaf destekçileri sokağa döküldü. Polis, "Özgürlük Yürüyüşü" adı altında araçlarla başkent İslamabad'a ulaşmak isteyen protestoculara göz yaşartıcı gaz ve cobla müdahale etti. Eski Başbakan Khan tarafından yapılan protesto çağrısı sonrasında sokaklara inen protestocuların başında eski federal bakan Hammad Azhar yer aldı.

ONLARCA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Lahor'un Batti Chowk ve birçok bölgesinde konuşlanan polisler çatışmalar esnasında, aralarında yerel parti lideri Zubair Niazi'nin de bulunduğu onlarca kişiyi gözaltına aldı. Khan protesto ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Bu, Pakistan için belirleyici bir an" dedi.^

(Abid Mazhar - İHA)

Pakistan sokakları karıştı
Pakistan sokakları karıştı
Pakistan sokakları karıştı
Pakistan sokakları karıştı
Pakistan sokakları karıştı

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Eski Başbakan Khan'ın protestro çağrısı sonrası Pakistan'da polisten halka sert müdahale: Onlarca kişi gözaltına alındı Eski Başbakan Khan'ın protestro çağrısı sonrası Pakistan'da polisten halka sert müdahale: Onlarca kişi gözaltına alındı Pakistan sokakları karıştı Pakistan sokakları karıştı
Kaynak: İHA

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