Pakistan, son sınır ihlalleri yüzünden Afgan ve Hint diplomatları Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
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Pakistan, iki farklı sınırından açılan ateş sonucu 4 asker ve bir kadının hayatını kaybetmesi üzerine Afgan ve Hint diplomatları Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.
Pakistan, iki farklı ülkeyle ortak sınırından açılan ateş sonucu 4 asker ve bir sivil kadının hayatını kaybetmesi üzerine Afgan ve Hint diplomatları Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.
Pakistan iki sınırında da, sınır ihlalinde bulunulduğu ve güvenlik güçlerine ateş açıldığı şikayetiyle Afganistan ve Hindistan'ı uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:45
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