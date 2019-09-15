Son Dakika Haberleri: Pakistan, son sınır ihlalleri yüzünden Afgan ve Hint diplomatları Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
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Pakistan, son sınır ihlalleri yüzünden Afgan ve Hint diplomatları Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

31 dakika önce

Pakistan, iki farklı sınırından açılan ateş sonucu 4 asker ve bir kadının hayatını kaybetmesi üzerine Afgan ve Hint diplomatları Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

Pakistan, son sınır ihlalleri yüzünden Afgan ve Hint diplomatları Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı, System.String[]

Pakistan, iki farklı ülkeyle ortak sınırından açılan ateş sonucu 4 asker ve bir sivil kadının hayatını kaybetmesi üzerine Afgan ve Hint diplomatları Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.


Pakistan iki sınırında da, sınır ihlalinde bulunulduğu ve güvenlik güçlerine ateş açıldığı şikayetiyle Afganistan ve Hindistan'ı uyardı.

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Dışişleri Bakanlığı, Pakistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:45 
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