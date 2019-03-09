Son Dakika Haberleri: Pakistan'ta Feci Kaza: 5 İşçi Öldü

Pakistan'ta Feci Kaza: 5 İşçi Öldü

47 dakika önce

Pakistan'ın Karaçi kentinde bir inşaat sahasındaki asansörün düşmesi sonucu 5 işçi hayatını kaybetti, bir işçi yaralandı.

Pakistan'ta Feci Kaza: 5 İşçi Öldü, System.String[]
Pakistan'ın Karaçi kentinde bir inşaat sahasındaki asansörün düşmesi sonucu 5 işçi hayatını kaybetti, bir işçi yaralandı.

Pakistan'ın Karaçi kentinde 6 işçi inşaat halindeki bir binaya cam levhası takarken inşaat asansörü 11'inci kattan düştü. Olay sonucu 5 işçi olay yerinde yaşamını yitirirken bir ağır yaralanan bir işçinin de molozların altında çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı aktarıldı. Kaza hakkında açıklama yapan hastanenin Genel Müdür Seemin Jamali, yaralı işçinin durumunun ağır olduğunu teyit etti. Yetkili tarafından yapılan açıklamada, asansörün kabloların kötü durumda olduğu ve düzeneğin sadece 3 kişiyi taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Polisin olay hakkında soruşturmayı devam ediyor. Öte yandan, sahadaki güvenlik önlemlerinin alındığını kontrol etme sorumluluğu Sindh Yapı Denetim Kurumu da sahaya çağrıldı. - KARAÇİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:39 Kaynak: İHA

Karaçi, İşçi, Pakistan, 3. Sayfa
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