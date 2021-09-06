Pakistan, Taliban'ın "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru"na katılma arzusunu memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, Taliban'ın Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'na (CPEC) katılma arzusunu memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent İslamabad'da basın mensuplarına açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ahmed, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'na katılma isteğini "çok iyi bir şey" olarak nitelendirdi ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Ahmed, birkaç gün önce güvenlik gerekçesiyle kapatılan Chaman sınırına da değinerek, sınır kapısının 12 Eylül'e kadar açılacağını ifade etti.

Öte yandan Ahmed, Belucistan'da dün gerçekleştirilen intihar saldırısına atıfta bulunarak, teröristin Afganistan'dan Pakistan'a geldiğini ve eylemi gerçekleştirdiğini belirtti.

Ahmed, Taliban'ın Afganistan topraklarının başka ülkelere karşı kullanılmayacağı konusunda kendilerine güvence verdiğini anımsatarak, Taliban'ın Afganistan'da hükümet kurmasının ardından bu konuyu tartışacaklarını söyledi.

Taliban Sözcüsü Mücahid, bu sabah yaptığı açıklamada, Çin dahil tüm komşularıyla iyi ilişkiler kurmak ve Pekin'in Kuşak Yol Girişimi'ne katılmak istediklerini ifade etmişti.

Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni, Pakistan'ı kuzeydoğu-güneybatı yönünde kat ederek Gwadar ve Karaçi limanlarıyla Umman Denizi'ne bağlamayı amaçlayan "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru" (CPEC) projesi, Kuşak ve Yol Girişimi'nin kalbinde yer alıyor.

Proje kapsamında yürütülen kara yolu projeleri, liman ve serbest bölge inşaatlarının büyüklüğü 2020 itibarıyla 70 milyar doları aştı. Projelerin Pakistan'ı Çin imalat ürünlerinin dünyaya taşınması konusunda kilit bir lojistik üssü haline getirmesi hedefleniyor.