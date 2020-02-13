Pakistan Talibanı elebaşı Şehriyar Mesud Afganistan'da öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Pakistan Talibanı elebaşı Şehriyar Mesud Afganistan'da öldürüldü - Son Dakika Dünya

Pakistan Talibanı elebaşı Şehriyar Mesud Afganistan'da öldürüldü

12 dakika önce

Pakistan Talibanı'nın (TTP) Hakimullah Mesud grubu lideri Şehriyar Mesud, yol kenarına tuzaklanan bombanın patlatılması sonucu öldürüldü. Patlamada ölen Mesud'un yerine, grubun başına yardımcılarından Mevlana Vali Muhammed'in getirildiği bildirildi.

Pakistan Talibanı elebaşı Şehriyar Mesud Afganistan'da öldürüldü, System.String[]

Pakistan Talibanı'nın (TTP) Hakimullah Mesud grubu lideri Şehriyar Mesud, yol kenarına tuzaklanan bombanın patlatılması sonucu öldürüldü.


Örgütten yapılan açıklamada, Afganistan'ın Kunar vilayetinde yol kenarına tuzaklanan patlayıcının Mesud'u taşıyan aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldığı ifade edildi.

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Afganistan, Pakistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:15 
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