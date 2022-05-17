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Pakistan Talibanı'nın 2 yerel komutanı öldürüldü - Son Dakika
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Pakistan Talibanı'nın 2 yerel komutanı öldürüldü

17.05.2022 15:30
Pakistan Talibanı'nın 2 yerel komutanı öldürüldü

Pakistan ordusu, ülkenin kuzeybatısında çıkan çatışmada terör örgütü Pakistan Talibanı'na (TTP) mensup 2 yerel komutanının öldürüldüğünü bildirdi.

Pakistan ordusu, ülkenin kuzeybatısında çıkan çatışmada terör örgütü Pakistan Talibanı'na (TTP) mensup 2 yerel komutanının öldürüldüğünü bildirdi.

Açıklamada, söz konusu militanların Afganistan sınırındaki Hayber-Pahtunhva eyaletine bağlı Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçlerince çıkan çatışmada öldürüldüğü kaydedildi.

Pakistan, TTP militanlarının Afganistan'da saklandığını ve sık sık oradan Pakistan birliklerini hedef alarak saldırılar düzenlediklerini iddia ediyor.

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Veziristan, Afganistan, Pakistan, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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