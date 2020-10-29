Pakistan, Tayland ve Arjantin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika

Pakistan, Tayland ve Arjantin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

29.10.2020 19:11
Pakistan, Tayland ve Arjantin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı, System.String[]

İSLAMABAD/BANGKOK/BUENOS Pakistan'ın başkenti İslamabad ile Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, Türkiye'nin kuruluşunun 97. yılı düzenlenen resepsiyonlarla kutlandı, Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliği de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İSLAMABAD/BANGKOK/BUENOS Pakistan'ın başkenti İslamabad ile Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, Türkiye'nin kuruluşunun 97. yılı düzenlenen resepsiyonlarla kutlandı, Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliği de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Pak-Türk Maarif Okullarının İslamabad'daki kampüsünde gerçekleştirilen resepsiyona, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul'un ev sahipliğinde büyükelçilik çalışanları, TMV Pakistan Direktörü Harun Küçükaladağlı, Pakistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ve Pakistanlılar katıldı.

Pak-Türk Maarif Okullarından bir öğrencinin Kur'an-ı Kerim okuması ve iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından başlayan resepsiyon, Yurdakul'un, etkinlik alanında öğrencilerin çizdiği resimlerden oluşan sergiyi ziyaret etmesi ve öğrencilerin düzenlediği etkinliklerle devam etti.

Büyükelçi Yurdakul, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun böyle neşeli bir şekilde kutlanmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

Yurdakul, Türkiye ve Pakistan'ın birlikte güçlü olduğunu vurgulayarak, dünyada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanabileceği en iyi ikinci yerde olmaktan onur duyduğunu kaydetti.

Resepsiyonun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Yurdakul, "Yaşasın Türkiye-Pakistan dostluğu." ifadesini kullandı.

Bangkok Büyükelçisinden kutlama mesajı

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün, Tayland'da yaşayan Türk vatandaşlarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yılı dolayısıyla mesaj yayımlayan Büyükelçi Akgün, "Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl Cumhuriyet Bayramı'nı yüz yüze idrak edemesek de coşkumuz sonsuzdur." ifadesini kullandı.

Akgün, Türkiye'nin uluslararası camiada itibarının giderek arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugünü kutlarken hem şanlı geçmişimizden hem içinde bulunduğumuz dönemin başarılarından gurur duyuyoruz. Girişimci ve insani dış politikamızla ülkemizin hak ve çıkarlarını koruyor, sorumlu bir uluslararası aktör olarak insani ve kalkınma yardımlarımızla küresel ölçekte ihtiyaç sahiplerinin yanında oluyoruz."

Türkiye'nin "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" ilkesi ışığında bölgesinde ve dünyada barış ve istikrar için çalıştığını belirten Akgün mesajında "Dünyanın 13. büyük ekonomisi olan ülkemizin, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirmeyi hedeflediği çok daha büyük idealler var. Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken ülkemizin her alanda çok daha ileriye gitmesi için üzerimize düşen sorumlulukların bilincindeyiz." ifadesine yer verdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Kurtuluş Savaşı ve vatan uğruna can vermiş şehit ve gazileri minnetle yad eden Akgün, "Ülkemizi her gün daha da ileriye götürme kararlılığıyla, birlik ve beraberlik içinde haykırıyoruz: Yaşasın Cumhuriyet!" ifadesini kullandı.

Büyükelçi Akgün ayrıca Tayland'daki Prince of Songkla Üniversitesi'nin Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle düzenlediği "Bugünün Dünyasında Türkiye'nin Tayland için Önemi" konulu internet seminerinde konuşma yaptı.

Yerel gazetelerden Bangkok Post, bugünkü sayısında Türk Büyükelçiliği'nin katkılarıyla Türkiye'yi tanıtan özel ek yayımladı.

Buenos Aires'te tören düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıl dönümünde, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan önlemler nedeniyle Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliğinde düzenlenen tören, kısıtlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Büyükelçilik ile bazı Türk kurumlarının çalışanlarının katıldığı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim dolayısıyla yayımladığı mesajı okundu.

29 ekim cumhuriyet bayramı, Pakistan, Türkiye, 29 Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Tayland ve Arjantin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika


Son Dakika

Fransa'daki saldırı Müslümanlara nefret kusan siyasetçilere bahane oldu: İslamiyet'i topraklarımızdan silip atın Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici Ibrahimovic'ten Ronaldo'ya koronalı gönderme: Sen Zlatan değilsin, virüse meydan okuma Yapay zekalı kameralar, hakemin keliyle topu karıştırınca gol ekrana yansımadı Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi Son dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor Ünlü oyuncu Melisa Döngel, arkadaşlarıyla gittiği kafeye alınmayınca olay çıkardı: Sizi bitireceğim Bu acıya yürek dayanmaz! Evde çıkan yangında kardeşler mahsur kaldı, 8 aylık bebek kurtarılamadı
Son Dakika: Türkiye'de 29 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 72 kişi vefat etti, 2319 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 72 kişi vefat etti, 2319 yeni vaka tespit edildi         
19:00
Ünlü tenisçi Zverev'den şiddet gören Sharipova korku dolu anları anlattı: Yastıkla boğmaya çalıştı Ünlü tenisçi Zverev'den şiddet gören Sharipova korku dolu anları anlattı: Yastıkla boğmaya çalıştı         
18:54
ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı         
18:03
Son Dakika: İYİ Parti milletvekili Ümit Özdağ, FETÖ sözleri nedeniyle disipline sevk edildi Son Dakika: İYİ Parti milletvekili Ümit Özdağ, FETÖ sözleri nedeniyle disipline sevk edildi         
17:33
Irmak Ünal koronaya yakalandığını açıkladı, herkes videodaki derin dekolteye takıldı Irmak Ünal koronaya yakalandığını açıkladı, herkes videodaki derin dekolteye takıldı         
17:03
Son Dakika! Putin: Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı Son Dakika! Putin: Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı         
16:27
Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım         
15:39
Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin art arda açıklamalar: Şiddetle kınıyoruz Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin art arda açıklamalar: Şiddetle kınıyoruz         
14:39
İlçeyi yasa boğan ölümler! Üç kardeş, 54 gün içinde koronavirüsten hayatını kaybetti İlçeyi yasa boğan ölümler! Üç kardeş, 54 gün içinde koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:45
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hajiyev: Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan cehenneme gönderildi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hajiyev: Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan cehenneme gönderildi         
12:54
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var         
12:00
5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis 5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis         
11:53
Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti         
11:23
Bandrollü sahte altın ve rahat tavırlarıyla 3 kuyumcuyu dolandıran 'Altın Faresi' esnafı tedirgin ediyor Bandrollü sahte altın ve rahat tavırlarıyla 3 kuyumcuyu dolandıran 'Altın Faresi' esnafı tedirgin ediyor         
09:57
Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi         
09:11
Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 19:28:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakistan, Tayland ve Arjantin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei