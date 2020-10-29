Pakistan, Tayland ve Arjantin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika

İSLAMABAD/BANGKOK/BUENOS Pakistan'ın başkenti İslamabad ile Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, Türkiye'nin kuruluşunun 97. yılı düzenlenen resepsiyonlarla kutlandı, Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliği de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Pak-Türk Maarif Okullarının İslamabad'daki kampüsünde gerçekleştirilen resepsiyona, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul'un ev sahipliğinde büyükelçilik çalışanları, TMV Pakistan Direktörü Harun Küçükaladağlı, Pakistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ve Pakistanlılar katıldı.

Pak-Türk Maarif Okullarından bir öğrencinin Kur'an-ı Kerim okuması ve iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından başlayan resepsiyon, Yurdakul'un, etkinlik alanında öğrencilerin çizdiği resimlerden oluşan sergiyi ziyaret etmesi ve öğrencilerin düzenlediği etkinliklerle devam etti.

Büyükelçi Yurdakul, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun böyle neşeli bir şekilde kutlanmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

Yurdakul, Türkiye ve Pakistan'ın birlikte güçlü olduğunu vurgulayarak, dünyada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanabileceği en iyi ikinci yerde olmaktan onur duyduğunu kaydetti.

Resepsiyonun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Yurdakul, "Yaşasın Türkiye-Pakistan dostluğu." ifadesini kullandı.

Bangkok Büyükelçisinden kutlama mesajı

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün, Tayland'da yaşayan Türk vatandaşlarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yılı dolayısıyla mesaj yayımlayan Büyükelçi Akgün, "Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl Cumhuriyet Bayramı'nı yüz yüze idrak edemesek de coşkumuz sonsuzdur." ifadesini kullandı.

Akgün, Türkiye'nin uluslararası camiada itibarının giderek arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugünü kutlarken hem şanlı geçmişimizden hem içinde bulunduğumuz dönemin başarılarından gurur duyuyoruz. Girişimci ve insani dış politikamızla ülkemizin hak ve çıkarlarını koruyor, sorumlu bir uluslararası aktör olarak insani ve kalkınma yardımlarımızla küresel ölçekte ihtiyaç sahiplerinin yanında oluyoruz."

Türkiye'nin "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" ilkesi ışığında bölgesinde ve dünyada barış ve istikrar için çalıştığını belirten Akgün mesajında "Dünyanın 13. büyük ekonomisi olan ülkemizin, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirmeyi hedeflediği çok daha büyük idealler var. Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken ülkemizin her alanda çok daha ileriye gitmesi için üzerimize düşen sorumlulukların bilincindeyiz." ifadesine yer verdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Kurtuluş Savaşı ve vatan uğruna can vermiş şehit ve gazileri minnetle yad eden Akgün, "Ülkemizi her gün daha da ileriye götürme kararlılığıyla, birlik ve beraberlik içinde haykırıyoruz: Yaşasın Cumhuriyet!" ifadesini kullandı.

Büyükelçi Akgün ayrıca Tayland'daki Prince of Songkla Üniversitesi'nin Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle düzenlediği "Bugünün Dünyasında Türkiye'nin Tayland için Önemi" konulu internet seminerinde konuşma yaptı.

Yerel gazetelerden Bangkok Post, bugünkü sayısında Türk Büyükelçiliği'nin katkılarıyla Türkiye'yi tanıtan özel ek yayımladı.

Buenos Aires'te tören düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıl dönümünde, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan önlemler nedeniyle Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliğinde düzenlenen tören, kısıtlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Büyükelçilik ile bazı Türk kurumlarının çalışanlarının katıldığı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim dolayısıyla yayımladığı mesajı okundu.