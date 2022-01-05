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Pakistan, terör örgütü Pakistan Talibanı ile ateşkesin sona erdiğini doğruladı - Son Dakika

Pakistan, terör örgütü Pakistan Talibanı ile ateşkesin sona erdiğini doğruladı

05.01.2022 18:23
Pakistan, terör örgütü Pakistan Talibanı ile ateşkesin sona erdiğini doğruladı

Pakistan Ordusu Sözcüsü Tümgeneral Babar İftikhar, terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) ile 8 Kasım 2021'de bir aylığına gerçekleştirilen ateşkesin sona erdiğini doğrularken, örgüte yönelik operasyonların sürdüğünü bildirdi.

Pakistan Ordusu Sözcüsü Tümgeneral Babar İftikhar, terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) ile 8 Kasım 2021'de bir aylığına gerçekleştirilen ateşkesin sona erdiğini doğrularken, örgüte yönelik operasyonların sürdüğünü bildirdi.

İftikhar, Ravalpindi'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TTP'ye yönelik operasyonların bu tehdit ortadan kalkana kadar devam edeceğini, diğer taraftan da örgütle barış görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.

TTP'nin bütüncül bir yapıdan oluşmadığına dikkati çeken İftikhar, örgütün iç farklılıklara sahip olduğunu belirtti.

İftikhar, geçen sene 8 Kasım'daki ateşkesin ardından yapılan görüşmelerde kendileri açısından müzakere edilemeyecek şartların yer aldığını belirterek "Şu an (TTP ile) bir ateşkes yok." dedi.

2007'de 13 örgütün birleşmesiyle kurulan TTP, o tarihten bu yana Pakistan'da sivil ve askerleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

Pakistan'ın TTP'ye yönelik askeri operasyonlarında 2014'ten bu yana 5 binden fazla terörist ölü ele geçirildi, 700'ün üzerinde asker yaşamını yitirdi.???????

Afganistan sınırındaki tel örgünün yüzde 94'ü bitti

Pakistan ile Afganistan sınırına çekilen tel örgünün yüzde 94 oranında tamamlandığını belirten İftikhar, "Pakistan sınıra tel örgü çekmeyi sürdürecek. Bu halkı korumak için, bölmek için değil." diye konuştu.

İftikhar, Taliban'ın sınırdaki bazı münferit eylemlerinden kaynaklanan meselenin geçici Afgan hükümeti ile görüşüldüğünü söyledi.???????

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, 3 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ülkenin çıkarlarını koruyacaklarını vurgulayarak, "Biz sessiz değiliz. Afganistan sınırına tel örgü çektik ve bu devam edecek." ifadesini kullanmıştı.

Aralık 2021'de sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir görüntüde, Taliban güçlerinin Pakistan sınır birliklerince sınır hattına ördüğü dikenli telleri topladığı görülmüştü.

Taliban geçici hükümetinin Savunma Bakanlığı Sözcüsü İnayetullah Harezmi, 23 Aralık 2021'de Pakistan'ın sınıra tel örgü çekmeye ve ikilik oluşturmaya hakkı olmadığını belirterek, İslamabad'ın bu adımını uygunsuz ve yasa dışı olarak nitelendirmişti.

Keşmir halkına verilen sözler tutulmadı vurgusu

İftikhar, Keşmir'i Hindistan ile Pakistan arasında bölen Kontrol Hattı'nın geçen sene iki ülke arasında imzalanan ateşkes anlaşması ile büyük oranda barışçıl olduğunu aktardı.

5 Ağustos 2019'dan bu yana Cammu Keşmir'in insanlık tarihinin gördüğü en kötü kuşatmayı yaşadığını ifade eden İftikhar, 5 Ocak 1949'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından bölge halkına verilen plebisit sözünün yerine getirilmediğini anımsattı.

DEAŞ'ın varlığına yönelik iddialara ret

Terör örgütü DEAŞ'ın Pakistan'da varlık gösterdiğine dair iddiaları reddeden İftikhar, bazı unsurların bu terör örgütünün ismini kullanarak propaganda yaptığını belirtti.

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile ordu arasında anlaşma yapıldığına yönelik iddialara cevap veren İftikhar, bunların tamamen yersiz olduğunu kaydetti.

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Tümgeneral, Pakistan, Kasım, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, terör örgütü Pakistan Talibanı ile ateşkesin sona erdiğini doğruladı - Son Dakika


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