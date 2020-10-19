Pakistan TikTok üzerindeki yasağı kaldırdı - Son Dakika

Çinli bir şirkete ait olan TikTok, "ahlaksız" içeriklerin kontrol edilemediği gerekçesiyle Pakistan'da 9 Ekim'de yasaklanmıştı.

Pakistan Telekomünikasyon Ajansından (PTA) yapılan açıklamada, TikTok'a getirilen yasaklamanın, şirketin, müstehcen ve uygunsuz içeriklerin yayılmasıyla ilgisi bulunan hesapları engelleyeceğine dair verdiği teminatın ardından kaldırıldığı belirtildi.

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