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Pakistan TLP Lideri Saad Rizvi serbest bırakıldı - Son Dakika

Pakistan TLP Lideri Saad Rizvi serbest bırakıldı

18.11.2021 20:27

Pakistan hükümeti ile Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) Partisi arasında varılan anlaşmanın ardından gözaltına alınan TPL Lideri Saad Rizvi serbest bırakıldı.

Pakistan hükümeti ile Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) Partisi arasında varılan anlaşmanın ardından gözaltına alınan TPL Lideri Saad Rizvi serbest bırakıldı. Rizvi'nin serbest bırakılmasının ardından destekçileri ise sokaklara akın ederek kutlamalar düzenledi.

Pakistan'da, Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) Partisi Lideri Saad Rizvi bir cenazeye katılmak için gittiği Lahor kentinde polis tarafından düzenlenen baskının ardından gözaltına alınmıştı. TLP Başkanı Rizvi'nin gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılması için ülkenin birçok kentinde protestolar düzenlenmişti. Ülkede TLP destekçileri ile hükümet arasında yaşanan gerginliğin ardından Pakistan hükümeti ile TLP arasında anlaşmaya varılması üzerine TPL Lideri Rizvi, Yüksek Mahkemenin federal inceleme kuruluna tutukluluğuna ilişkin yapılan başvurunun geri çekilmesi ve Terörle Mücadele Yasası uyarınca terörizm veya mezhepçilikten şüphelenilen yasaklanmış kişilerin bir listesi olan Dördüncü Liste'den adının çıkarılmasının ardından serbest bırakıldı.

Rizvi'nin, Pakistan'ın Lahor kentinde yer alan Kot Lakhpat Hapishanesi günün erken saatlerinde serbest bırakılmasının ardından TLP Sözcüsü Müftü Abid yaptığı açıklamada, Rizvi'nin partinin genel merkezi olan Rehmatul Lil Alameen Camii'ne ulaştığını ve Rizvi'nin burada yüzlerce parti çalışanı ve destekçisi tarafından karşılandığını kaydetti. Ayrıca Rizvi'nin serbest bırakılmasını kutlayan yüzlerce TLP destekçisi partinin genel merkezi çevresinde kutlamalar ve havai fişek gösterileri düzenledi.

Öte yandan TPL Lideri Rizvi, cenazeye katılmak için gittiği Lahor'daki Wahdat Yolu üzerindeki bölgeye yerel saatle 14.00 sularında baskın düzenleyen polis tarafından gözaltına alınmıştı. TLP destekçileri ve üyeleri ise gözaltına alınan Rizvi'nin serbest bırakılması için ülkenin birçok kentinde protestolar düzenlemişti. Daha sonra Hükümet ise, ülke çapında düzenlediği şiddetli protestolar ve oturma eylemlerinin ardından TLP protestolarını yasaklamıştı. Bunun üzerine ülkede TLP destekçileri ile hükümet arsında artan gerginlik daha fazla gösterilere neden olmuştu.

(Abid Mazhar/İHA)

Pakistan TLP Lideri Saad Rizvi serbest bırakıldı
Pakistan TLP Lideri Saad Rizvi serbest bırakıldı
Pakistan TLP Lideri Saad Rizvi serbest bırakıldı
Pakistan TLP Lideri Saad Rizvi serbest bırakıldı

Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Hükümet, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pakistan TLP Lideri Saad Rizvi serbest bırakıldı - Son Dakika


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