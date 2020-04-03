- Pakistan trenleri karantina merkezlerine çeviriyor - Son Dakika

- Pakistan trenleri karantina merkezlerine çeviriyor

KARAÇİ - Pakistan korona virüsle mücadele kapsamında trenleri karantina merkezine çevirme kararı aldı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Ülkeler salgınla mücadele kapsamında önlemelerini arttırıyor. Pakistan, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında tren seferlerini askıya aldığını duyurmuştu. Federal Demiryolları Bakanı Sheikh Rashid Ahmad, yaptığı açıklamada Karaçi'de bulunan Cantt istasyonunda bulunan tren vagonlarının korona virüs şüphesi olan hastalar için karantina merkezine dönüştürüleceğini açıklarken, şu ana kadar 66 yatak ve sağlık destek ünitesinin birçok vagona yerleştirildiğini aktardı. Bakan, bu önlemin salgın karşısında sağlık sisteminin yetersiz kalması durumunda yükünü azaltmak için alındığını aktarırken, kendilerini en kötü duruma hazırladıklarını ifade etti. Bakan, çeşitli istasyon ve trenlerin bu kapsamda karantina merkezlerine dönüştürüleceğini açıkladı.

Pakistan'da toplam korona virüs vakası 2 bin 684'e, hayatını kaybedenler ise 40'a yükseldi.