Pakistan, Trump'ın açıklamasından memnun - Son Dakika

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Washington'un İslamabad yönetimiyle "çok iyi ilişkileri" olduğuna ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Kureyşi, yaptığı açıklamada, Trump'ın, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin memleketi Gucerat eyaletinde kriket stadyumunda büyük bir kalabalığa hitap ettiğini anımsatarak, ABD Başkanının beyanının öneminin "göz ardı edilemeyeceğini" belirtti.

Trump'ın açıklamasını "sıra dışı" olarak nitelendiren Kureyşi, "Hiç kimse (Donald Trump'ın) Hindistan'ın iktidar partisinin destekçileri önünde yaptığı (açıklamanın) önemini reddedemez." dedi.

Kureyşi, Trump'ın bölgede barış ve istikrar istediğini hatırlatarak, bu durumun sadece Keşmir meselesinin çözülmesinden sonra mümkün olduğunu kaydetti.

Yeni Delhi yönetiminin, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırarak uzun zamandır devam eden anlaşmazlığı daha da karmaşıklaştırdığını ifade eden Kureyşi, "Başkan Trump'ın Keşmir'deki durumu (Hindistan Başbakanı) Modi ile tartışacağını umuyorum." diye konuştu.

İki günlük resmi ziyaret için Hindistan'da bulunan Trump, dün, Gucerat eyaletinin Ahmedabad şehrindeki Motera Stadyumu'nda yaklaşık 100 bin kişiye hitap etmişti.

Trump, "ABD ve Hindistan teröristleri durdurmak ve onların ideolojileriyle mücadele etmek için birlikte çalışmaya kararlıdır. Bu sebeple göreve başladığımdan beri yönetimim Pakistan ile sınırdaki terör örgütlerini bitirmek için çok olumlu şekilde çalışıyor." ifadelerini kullanmıştı.