Pakistan, Trump'ın açıklamasından memnun - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan, Trump'ın açıklamasından memnun - Son Dakika

Pakistan, Trump'ın açıklamasından memnun

6 saat önce

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Washington'un İslamabad yönetimiyle "çok iyi ilişkileri" olduğuna ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Pakistan, Trump'ın açıklamasından memnun, System.String[]

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Washington'un İslamabad yönetimiyle "çok iyi ilişkileri" olduğuna ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Kureyşi, yaptığı açıklamada, Trump'ın, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin memleketi Gucerat eyaletinde kriket stadyumunda büyük bir kalabalığa hitap ettiğini anımsatarak, ABD Başkanının beyanının öneminin "göz ardı edilemeyeceğini" belirtti.

Trump'ın açıklamasını "sıra dışı" olarak nitelendiren Kureyşi, "Hiç kimse (Donald Trump'ın) Hindistan'ın iktidar partisinin destekçileri önünde yaptığı (açıklamanın) önemini reddedemez." dedi.

Kureyşi, Trump'ın bölgede barış ve istikrar istediğini hatırlatarak, bu durumun sadece Keşmir meselesinin çözülmesinden sonra mümkün olduğunu kaydetti.

Yeni Delhi yönetiminin, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırarak uzun zamandır devam eden anlaşmazlığı daha da karmaşıklaştırdığını ifade eden Kureyşi, "Başkan Trump'ın Keşmir'deki durumu (Hindistan Başbakanı) Modi ile tartışacağını umuyorum." diye konuştu.

İki günlük resmi ziyaret için Hindistan'da bulunan Trump, dün, Gucerat eyaletinin Ahmedabad şehrindeki Motera Stadyumu'nda yaklaşık 100 bin kişiye hitap etmişti.

Trump, "ABD ve Hindistan teröristleri durdurmak ve onların ideolojileriyle mücadele etmek için birlikte çalışmaya kararlıdır. Bu sebeple göreve başladığımdan beri yönetimim Pakistan ile sınırdaki terör örgütlerini bitirmek için çok olumlu şekilde çalışıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Hindistan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Suriye'nin kuzeyindeki durum Türkiye ile çatışma olasılığının güçlenmesine yol açıyor
ABD'li yetkililer vatandaşları uyardı: Koronavirüs hızla yayılabilir, hazırlıklı olun İdlib gerginliği sonrası ABD'li generalden Türkiye'ye Rusya'ya karşı işbirliği çağrısı ABD, koronavirüsün tedavisi için ilk ilaç denemelerine başlıyor

Son Dakika Haberleri
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı
22:14 Cem Yılmaz aşk sorularına çok sinirlendi: Bıktım, ben artık 50 yaşına geldim
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 23:38:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakistan, Trump'ın açıklamasından memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]