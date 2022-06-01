Pakistan, TTP ile ateşkesin uzatılması için Afganistan'a heyet gönderdi

Pakistan hükümetinin, terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) ile bu hafta sona eren ateşkesin uzatılmasını müzakere etmeleri için Afganistan'ın başkenti Kabil'e bir heyet gönderdiği bildirildi.

İki güvenlik yetkilisi, yaptıkları açıklamada, Pakistan'ın, TTP ile salı günü sona eren ateşkesin uzatılması konusunu görüşmek üzere Kabil'e 50 kişilik heyet gönderdiğini belirtti.

TTP'nin iki üyesi de 50 kişilik heyetin Kabil'e geldiğini doğruladı.

Pakistan hükümetinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

2007'de 13 örgütün birleşmesiyle kurulan TTP, o tarihten bu yana Pakistan'da sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Pakistan'ın, terör örgütü TTP'ye yönelik askeri operasyonlarında, 2014'ten bu yana 5 binden fazla terörist ölü ele geçirildi, 700'ün üzerinde asker öldü.