Pakistan, Türk halkının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Türk halkının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kurulduğu gün olan 23 Nisan'ın Türk ve dünya çocuklarına armağan edildiği vurgulandı.

Açıklamada, Türk halkının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanırken "Çok yaşa Pakistan-Türkiye kardeşliği." ifadesine yer verildi.