Pakistan-Türkiye İkili İstişarelerinin 6. Oturumu Ankara'da!

Türk heyetine Türk Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik Meseleleri Genel Müdürü Büyükelçi Alper Coşkun liderlik ederken Pakistan heyetine Pakistan Dışişleri Bakanlığı (Silahların Kontrol Edilmesi ve Silahsızlanma) Genel Müdürü Sayın Mohammad Kamran Akhtar liderlik ediyordu.

Her iki taraf silahlanmanın yayılmaması ve silahsızlanma alanındaki gelişmelerin tüm yelpazesi üzerinde ayrıntılı bir şekilde görüş alışverişinde bulundu.Taraflar aynı zamanda gelişen küresel ve bölgesel güvenlik çevrelerini ve bunların küresel silahların kontrolü ve silahsızlanma gündemi üzerindeki etkisini tartıştı.

Pakistan tarafı Başbakanın Türkiye'ye 3 - 4 Ocak 2019'da yaptığı ilk resmi ziyaret sırasında Başbakan Imran Khan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki toplantı sırasında yeniden teyit edilen Pakistan'ın Nükleer Sağlayıcılar Grubu'na (NSG) üyelik teklifi bakımından Türkiye'nin devamlı desteği için şükranlarını ifade etti.

İstişarelere iki ülke arasındaki mükemmel ikili bağları korumakta gösterilen sıcakkanlılık ve bağlılık damgasını vurdu.Bir dizi mesele üzerinde birbirlerinin karşılık gelen konumları arasındaki benzerlikleri fark eden iki taraf, çeşitli çok uluslu forumlardakiler de dahil işbirliklerini ve koordinasyonlarını sürdürmek üzerinde anlaştı.