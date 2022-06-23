Pakistan, Türkiye ile Keşmir, Kıbrıs ve BM konusunda benzer görüşlere sahip - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan, Türkiye ile Keşmir, Kıbrıs ve BM konusunda benzer görüşlere sahip

23.06.2022 15:47
Pakistan, Türkiye ile Keşmir, Kıbrıs ve BM konusunda benzer görüşlere sahip

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Türkiye ile Keşmir, Kıbrıs ve Birleşmiş Milletlerin yeniden yapılandırılması konusunda benzer görüşlere sahip olduklarını bildirdi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Türkiye ile Keşmir, Kıbrıs ve Birleşmiş Milletlerin yeniden yapılandırılması konusunda benzer görüşlere sahip olduklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, veda ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Alvi tarafından kabul edildi.

Alvi, Türkiye'nin Keşmir meselesinde Pakistan'a verdiği kararlı destek ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Cammu Keşmir Temas Grubu'ndaki aktif rolü dolayısıyla memnuniyetini vurguladı.

Pakistan'ın Türkiye ile Keşmir, Kıbrıs ve Birleşmiş Milletlerin yeniden yapılandırılması konusunda benzer görüşlere sahip olduğuna işaret eden Alvi, iki ülke arasındaki ilişkilerin örnek nitelikte olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Alvi, Türkiye ve Pakistan'ın diğer Müslüman ülkelerle birlikte İslamofobiye karşı mücadele ihtiyacını savunduklarını belirterek, İslamofobinin Hindistan başta olmak üzere tüm dünyada yükselişte olduğunu kaydetti.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de Yangın Kriz Merkezini ziyaretinde konuştu Açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de Yangın Kriz Merkezini ziyaretinde konuştu Açıklaması BM'den Afganistan depremi için Türkiye ve Pakistan'a teşekkür BM'den Afganistan depremi için Türkiye ve Pakistan'a teşekkür
Kaynak: AA

Pakistan, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan, Türkiye ile Keşmir, Kıbrıs ve BM konusunda benzer görüşlere sahip - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:47 Beşiktaş'ın kamp programı netleşti! 6 hazırlık karşılaşması oynanacak
15:47 Marmaris'te orman yangının ilk başladığı bölge helikopter ile görüntülendi, manzara yürek parçaladı
15:26 Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istedi" sözlerine AK Parti'den yanıt geldi: 3 bin milletvekilinin mağduriyeti nedeniyle artışa onay verildi
15:18 Almanya Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak karar: Transseksüel futbolcular tercihlerine göre kadın veya erkek takımlarında oynayabilecek
15:09 Takım değiştiren Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu
15:00 30 yıl boyunca adada yaşayan adam, şehir hayatına uyum sağlayamayarak adaya geri döndü! 86 yaşındaki adamın ilk işi kıyafetlerini çıkarmak oldu...
14:45 Jahrein'in Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatına ilişkin attığı tweet gündem oldu: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?
14:21 FIFA haziran ayı dünya sıralamasını açıklandı! A Milli Takım bir basamak yükselerek 42. sırada yer aldı
14:15 Adalet Bakanı Bozdağ, Pınar Gültekin'in katiline yapılan tahrik indirimi hakkında konuştu: Benim de vicdanım sızladı
14:05 Merkez Bankası, haziran ayında da faizi yüzde 14'te sabit bıraktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 15:56:47. #1.13#
SON DAKİKA: Pakistan, Türkiye ile Keşmir, Kıbrıs ve BM konusunda benzer görüşlere sahip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement