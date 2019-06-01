Son Dakika Haberleri: Pakistan-Türkiye Terörizm ile Mücadele Görüşmelerinin ilk oturumu yapıldı
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Pakistan-Türkiye Terörizm ile Mücadele Görüşmelerinin ilk oturumu yapıldı

1 saat önce

Pakistan ile Türkiye arasında "Terörizm ile Mücadele Görüşmelerinin" ilk oturumu Ankara'da yapıldı.

Pakistan-Türkiye Terörizm ile Mücadele Görüşmelerinin ilk oturumu yapıldı, System.String[]
Pakistan ile Türkiye arasında "Terörizm ile Mücadele Görüşmelerinin" ilk oturumu Ankara'da yapıldı.
Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, iki ülke arasında yapılan terörizm karşıtı görüşmelerin ilk oturumuna, Pakistan heyetine Terörizmle Mücadele Genel Müdürü Ahmet Faruk liderlik ederken, Türk tarafına Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Aylin Taşhan başkanlık etti.
Görüşmelerde iki taraf, uluslararası terörizmden kaynaklanan küresel ve bölgesel tehditleri gözden geçirdi, terörizme karşı ortak mücadele için kararlığı yeniden teyit etti. Bu bağlamda, iki taraf, hukukun üstünlüğüne dayanarak ve sorunun kökenine inerek terörizme ve aşırılığa karşı kapsamlı yaklaşımın önemi ve ihtiyacı üzerinde anlaştı.
Ayrıca taraflar, terör örgütü DEAŞ tarafından Orta Doğu ve dünyanın diğer yerlerinde oluşturulan tehdide ilişkin görüşlerini paylaştı.
Oturumda, Pakistan tarafı, Türk heyetini, ülkede toplumun tüm kesimleri tarafından yapılan ortak eylem sonucu iyileşen güvenlik durumu hakkında bilgilendirdi. Ayrıca, Pakistan'da Zarb-e-Azb ve Radd-ul-Fasaad operasyonları ile Ulusal Eylem Planı aracılığıyla terörizme karşı mücadelede elde edilen büyük başarılar vurgulandı.
Terörün dini, milliyeti ve etnik grubu olmadığı teyit edildi
Öte yandan, Sri Lanka ve Yeni Zelanda'daki barbar terör saldırılarının lanetlendiği görüşmede, iki taraf terörizmin herhangi din, milliyet, uygarlık veya etnik grupla bağdaştırılmaması gerektiğini teyit etti.
Taraflar, terörizm karşıtlığı alanında devam eden Pakistan-Türkiye iş birliğini ve ortaklığını gözden geçirerek, iki ülke arasında güvenlik, ceza yargılaması, hukuki kurallar, terörizmin finansmanının engellenmesi ve radikalleşmeden sakınılması gibi alanlarda en iyi deneyimlerin paylaşılması dahil daha fazla iş birliği alanlarının araştırılması üzerinde anlaştı.
Pakistan-Türkiye Terörizm ile Mücadele Görüşmelerinin ikinci oturumunun, gelecek yıl İslamabad'da iki tarafa uygun bir tarihte gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:18 Kaynak: AA
Ankara, Türkiye, Pakistan, Güncel
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